Сегодня на предприятии ЗАО «Тиротекс» прошла встреча сотрудников с кандидатами в депутаты Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва, выборы в которую пройдут 19 сентября. Пообщаться с российскими гостями пришло порядка 100 человек. Мероприятия проходило с учётом карантинных ограничений.
Открывая встречу, Сергей Чижов отметил, что не первый раз посещает Приднестровье. За это время встречался с пенсионерами, представителями бюджетной сферы, военнослужащими, сотрудниками различных предприятий, сообщает novostipmr.com
«"Единая Россия" постоянно, на протяжении всей своей политической деятельности отстаивала и укрепляла русский мир. Наладила сотрудничество со всеми соотечественниками, которые проживают в дружественных государствах. Особая составляющая в нашей работе – это дружба с Приднестровьем», - отметил Чижов.
В ходе общения с кандидатами в депутаты приднестровцы интересовались возможностью упрощённого получения российского гражданства, реализации материнского капитала на территории Приднестровья, полного возобновления работы Консульства России в Тирасполе и многим другим.
Поднималась и тема квот для приднестровских школьников. Артём Туров сообщил, что со следующего учебного года их количество возрастёт в два раза. Это стало возможным благодаря инициативе Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, который на 90% состоит из представителей партии «Единая Россия».
Спрашивали приднестровцы и о реализации на территории республики материнского капитала.
«Жители Приднестровья могут его использовать, но не в полной мере. Можно направить денежные средства на обучение (себе, ребёнку), пенсионное обеспечение, приобретение транспортного средства, но на покупку жилья или строительство дома – нельзя», - отметил Артём Туров, пояснив: в «Единой России» работают над изменением подхода в отношении жителей Приднестровья, а также Донецка и Луганска.
Завершая встречу, Сергей Чижов отметил, что знаком с деятельностью «Тиротекса» не понаслышке.
«Его мощности и технологии отвечают самым высоким мировым стандартам. Продукция отличается не только полным циклом производства, но и высочайшим качеством. За эти пять лет в результате нашего экономического сотрудничества увеличился экспорт в Российскую Федерацию. И на сегодняшний день он составляет 25% от всех производимых мощностей», - сообщил Чижов.
Кандидаты в депутаты отметили, что на данный момент составляется так называемая дорожная карта, куда войдут наиболее волнующие вопросы избирателей. На основе пожеланий и наказов будет составляться предвыборная программа, с которой кандидаты в депутаты пойдут на выборы. Отметим, что от Приднестровья было собрано порядка 6,5 тысяч наказов для кандидатов от «Единой России».
Встречи с избирателями, проживающими в других городах и районах Приднестровья, пройдут в ближайшие дни.