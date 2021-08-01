Dnestr.TV

 
0

Для приднестровских школьников увеличат в два раза квоты на обучение в вузах России

Для приднестровских школьников увеличат в два раза квоты на обучение в вузах России
Сегодня на предприятии ЗАО «Тиротекс» прошла встреча сотрудников с кандидатами в депутаты Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва, выборы в которую пройдут 19 сентября. Пообщаться с российскими гостями пришло порядка 100 человек. Мероприятия проходило с учётом карантинных ограничений.

Открывая встречу, Сергей Чижов отметил, что не первый раз посещает Приднестровье. За это время встречался с пенсионерами, представителями бюджетной сферы, военнослужащими, сотрудниками различных предприятий, сообщает novostipmr.com

«"Единая Россия" постоянно, на протяжении всей своей политической деятельности отстаивала и укрепляла русский мир. Наладила сотрудничество со всеми соотечественниками, которые проживают в дружественных государствах. Особая составляющая в нашей работе – это дружба с Приднестровьем», - отметил Чижов.

В ходе общения с кандидатами в депутаты приднестровцы интересовались возможностью упрощённого получения российского гражданства, реализации материнского капитала на территории Приднестровья, полного возобновления работы Консульства России в Тирасполе и многим другим.

Поднималась и тема квот для приднестровских школьников. Артём Туров сообщил, что со следующего учебного года их количество возрастёт в два раза. Это стало возможным благодаря инициативе Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, который на 90% состоит из представителей партии «Единая Россия».

Спрашивали приднестровцы и о реализации на территории республики материнского капитала.

«Жители Приднестровья могут его использовать, но не в полной мере. Можно направить денежные средства на обучение (себе, ребёнку), пенсионное обеспечение, приобретение транспортного средства, но на покупку жилья или строительство дома – нельзя», - отметил Артём Туров, пояснив: в «Единой России» работают над изменением подхода в отношении жителей Приднестровья, а также Донецка и Луганска.

Завершая встречу, Сергей Чижов отметил, что знаком с деятельностью «Тиротекса» не понаслышке.

«Его мощности и технологии отвечают самым высоким мировым стандартам. Продукция отличается не только полным циклом производства, но и высочайшим качеством. За эти пять лет в результате нашего экономического сотрудничества увеличился экспорт в Российскую Федерацию. И на сегодняшний день он составляет 25% от всех производимых мощностей», - сообщил Чижов.

Кандидаты в депутаты отметили, что на данный момент составляется так называемая дорожная карта, куда войдут наиболее волнующие вопросы избирателей. На основе пожеланий и наказов будет составляться предвыборная программа, с которой кандидаты в депутаты пойдут на выборы. Отметим, что от Приднестровья было собрано порядка 6,5 тысяч наказов для кандидатов от «Единой России».

Встречи с избирателями, проживающими в других городах и районах Приднестровья, пройдут в ближайшие дни.
  • Сегодня, 14:49
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна