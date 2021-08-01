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"Особый день": Лукашенко подарили первый белорусский коньяк

"Особый день": Лукашенко подарили первый белорусский коньяк

Напиток производится на юге страны из местного винограда.
В четверг, 26 августа, с Александром Лукашенко встретился глава «Белгоспищепрома» Анатолий Бубен.
Не с пустыми руками, как оказалось, топ-менеджер пришел на мероприятие. Он подарил Президенту первый коньяк, изготовленный в Беларуси, сообщает belnovosti.by

Реакция Лукашенко
"Особый день – мы начали производить белорусский коньяк. Кто бы мог подумать, что Беларусь может производить из винограда коньяк", – сказал глава государства.

Также телеграм-канал информирует, что коньячную новинку уже высоко оценили специалисты. Это также отметил и Президент: «говорят, хороший получился».

Александр Лукашенко добавил, что подаренная ему бутылка коньяка пойдет в музей.

Какие молодцы! Никогда не думал! На юге Беларуси производят виноград и делают коньяк, – похвалил производителя он.

Сколько стоит коньяк
Судя по видео из телеграм-канала «Пула», коньяк A. Skirmuntt произведен на Пинском винодельческом заводе.

Белорусы уже могут приобрести его в фирменных магазинах. Отпускная цена – 11 рублей, а в торговле – от 14 до 15 рублей.

Это полностью белорусский коньяк из винограда 2017 года, – сказал в эфире телеканала «Беларусь 1» руководитель «Белгоспищепрома».

Говоря о стоимости первого отечественного коньяка, специалист отметил, что предполагается поднимать цену на него, чтобы вывести в премиальный сегмент.

Думаю, что мы будем цену поднимать – выводить его в сегмент «Хэннесси», «Курвуазье» и других видов дорогих коньяков, – поделился планами он.

О чем говорит производитель
В свою очередь на заводе рассказали, что коньяк произведен из коньячного дистиллята, выдержанного не менее трех лет.

Благодаря южному происхождению белорусского винограда этот напиток обладает особыми вкусом, ароматом и цветом, – отмечает производитель.

Явственно ощущаются нотки фруктов и ванили. Присутствует легкая горечь, которая придает некую пикантность и благородность. Букет гармоничный и легкий. Послевкусие длительное, – заверили на предприятии.

К слову. Это коньяк изготовлен из винограда сорта «Альфа».

источник:belnovosti.by
  • Сегодня, 10:14
  • DTV
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