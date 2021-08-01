В связи с поступающими в адрес таможенных органов ПМР обращениями от экономических агентов относительно предоставления льгот по уплате таможенной пошлины, Государственный таможенный комитет ПМР обращает внимание на точное соблюдение требований для практического применения данного механизма.
В соответствии с нормами Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики (ТК ПМР), декларирование представляет собой заявление таможенному органу по установленной форме (письменной, устной, путем электронной передачи данных или иной) точных сведений о товарах и транспортных средствах, об их таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров. В таможенной декларации подлежат указанию сведения, в том числе:
I. Cведения о товарах, а именно:
1) наименование, описание, необходимое для отнесения к товарной подсубпозиции в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, сведения о товарных знаках, марках, моделях, артикулах;
2) код товара в соответствии с ТН ВЭД – для исчисления и взимания таможенных платежей и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы;
3) происхождение товаров;
4) наименование страны отправления и страны назначения;
5) производитель товаров;
6) товарный знак;
7) описание упаковок;
8) цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения;
9) таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров);
10) статистическая стоимость;
II. Cведения об исчислении таможенных платежей, а именно:
5) курс валют, применяемый для исчисления таможенных пошлин, налогов в соответствии с ТК ПМР;
6) а также сведения о документах, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации, указанных в статье 224 ТК ПМР.
Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с указанной статьей, подача декларации обязательно должна сопровождаться предоставлением необходимых для таможенных целей документов и сведений, на основании которых она заполнена.
Статьей 7 Закона ПМР от 26 апреля 2000 г. № 286-З «О таможенном тарифе» (СЗМР 00-2) в действующей редакции предусмотрено, что тарифные льготы в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Приднестровья, в виде освобождения от оплаты пошлины устанавливаются статьей 8 и не могут носить индивидуального характера. Порядок предоставления льгот по уплате пошлин определяется нормативным правовым актом Правительства ПМР.
В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства ПМР от 1 октября 2020 года № 341 «Об установлении временного порядка предоставления льгот по уплате таможенных пошлин и акциза в отношении товаров и транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики», закреплено, что до вступления в силу нормативного правового акта Правительства ПМР, утверждающего порядок предоставления льгот по уплате таможенных пошлин и акциза в отношении товаров и транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию, предусмотренных Законом «О таможенном тарифе» и Законом ПМР от 8 июля 1995 года «Об акцизах» (СЗМР 95-3), действует порядок предоставления льгот по уплате таможенных пошлин и акциза в отношении товаров, применявшийся до 1 октября 2020 года.
Так в случае изъявления желания воспользоваться тарифной льготой, предусмотренной подпунктом д) статьи 8 Закона «О таможенном тарифе», а именно в отношении сырья, материалов, оборудования, ввозимых на таможенную территорию Приднестровья организациями, имеющими собственный технологический цикл, использующими ввозимое сырье, материалы, оборудование в собственном технологическом процессе при производстве собственной продукции, необходимо руководствоваться нормами Главы 2 Положения о порядке производства условного выпуска, утвержденного Приказом ГТК ПМР от 2 февраля 2017 № 33. В них предусмотрено, что заявителю льгот необходимо обратиться в осуществляющий таможенное оформление таможенный орган, путем подачи декларации на ввозимый в Приднестровье товар, подпадающий под данную льготу и подлежащий освобождению от оплаты таможенной пошлины.
Одновременно с подачей таможенной декларации необходимо предоставить:
1) документы, подтверждающие сведения о местонахождении и наличии производственных мощностей, с использованием которых совершается производство продукции;
2) документы, подтверждающие сведения о технологическом процессе производства собственной продукции с указанием операций, способов и сроков их совершения: к ним относятся документы, подтверждающие сведения о вводе в эксплуатацию производственного объекта в соответствии с требованиями действующего законодательства ПМР, а также утвержденная технология производства;
3) сертификат соответствия на производимую продукцию, если она подлежит обязательной сертификации;
4) гарантийное обязательство, форма которого утверждена вышеназванным Приказом.
Государственный таможенный комитет ПМР обращает внимание организаций на то, что если в графе 44 «Дополнительная информация/представляемые документы» таможенной декларации отсутствуют сведения о вышеназванных документах, подтверждающих назначение данного товара, как ввозимого для использования в собственном технологическом процессе при производстве собственной продукции, то в отношении него будут начислены таможенные платежи, в том числе и таможенная пошлина. Данный товар в соответствии со статьей 49 Таможенного кодекса ПМР будет выпущен с применением таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления. С момента выпуска данный товар приобретает статус отечественного, не является условно выпущенным и может использоваться по усмотрению собственника без ограничений и условий.
Напоминаем, что действующим законодательством ПМР предусмотрено, что условно выпущенные товары имеют статус иностранных товаров и находятся под таможенным контролем до приобретения такими товарами статуса отечественных товаров. Изменение статуса товара с иностранного на отечественный, либо с отечественного на иностранный осуществляется в соответствии с содержанием и применением таможенных процедур, предусмотренных нормами Таможенного кодекса ПМР.