В преддверии школьного года аналитики Picodi.com проверили, с какими расходами сталкиваются родители первоклассников, и соотнесли эти затраты со средней заработной платой.
Первый раз в первый класс В базовый набор ученика первого класса вошли универсальные товары и школьные принадлежности, без которых не обойтись в процессе обучения. Мы отказались от сравнения цен на сменную обувь, школьную форму, учебники и рабочие тетради, поскольку в каждой школе существуют собственные правила и требования. Таким образом, покупки мы разделили на 4 категории: школьный портфель, канцелярские принадлежности, товары для творчества и спортивная форма.
сколько стоит собрать ребёнка в школу в Молдове
Среди рекомендаций по выбору ранца для первоклассника можно выделить: анатомическую спинку, светоотражающие элементы, лёгкий и прочный материал, мягкие регулируемые лямки. Средняя стоимость рюкзака, соответствующего этим требованиям, — 1 011 леев.
На канцелярские принадлежности (самые простые тетради, пенал, обложки для книг и тетрадей, несколько ручек и карандашей, линейку, ластик и некоторые другие товары) придётся потратить 258 L.
Для уроков изобразительного искусства и труда мы также отобрали необходимый минимум принадлежностей (цветные бумага и картон, карандаши, краски и проч.), который в среднем стоит 283 лея.
В набор для уроков физкультуры мы включили две простых белых футболки (одна на смену), брюки и спортивные кроссовки. Если ориентироваться на средние цены, то такой комплект можно приобрести за 1 521 L.
Таким образом, минимальный набор к первому классу в Молдове может стоить 3 073 L.
Сколько тратят на первоклашек в других странах мира Мы сравнили стоимость одних и тех же товаров в разных странах мира и проверили, какой процент от официальной средней заработной платы пойдёт на покрытие минимального набора первоклассника.
Сколько тратят родители в разных странах мира
Согласно последним данным данным среднемесячная зарплата составляет 6 781 лей после уплаты налогов. Получается, что стоимость минимального школьного набора составляет 45,3% от зарплаты среднестатистического молдаванина. Больше придётся заплатить в Нигерии — 96,6 от средней зарплаты. В Румынии же ситуация выглядит гораздо оптимистичнее — 10,5%.
Лидерами этого рейтинга стали Ирландия, Швейцария и ОАЭ, где соотношение набора первоклассника к средней заработной плате равно 3,9%, 4,3% и 4,9% соответственно.
Методология и источники данных Наше исследование основывалось на розничных ценах интернет-магазинов Молдовы и других стран мира в августе 2021 года. Информация о средней заработной плате была взята с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств. При конвертации валют был взят средний курс Google Finance за последние 90 дней. Picodi.com