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В Госдуме призвали окончательно отказаться от МРОТ

В Госдуме призвали окончательно отказаться от МРОТ

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Арефьев призвал отказаться от МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России является анахронизмом, от которого следует окончательно отказаться, и ориентироваться только на прожиточный минимум. К этому в комментарии URA.RU призвал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев, сообщает lenta.ru

По его словам, в стране за 30 лет просто привыкли к такому параметру, но в действительности он избыточен. «Оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», — подчеркнул он.

Более того, привязка к МРОТ налогообложения и многих административных штрафов больше вредит, чем приносит пользы. Депутат заметил, что он лично отвязал бы все сборы от этого параметра.

Согласно действующему механизму, МРОТ равен 42 процентам от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. В 2021 году размер МРОТ составляет 12 792 рубля, с 1 января 2022 года он должен вырасти до 13 617 рублей в месяц.

Две недели назад депутаты от партии ЛДПР внесли законопроект о повышении МРОТ с 2022 года до 20 тысяч рублей. Рассмотреть его должен уже новый состав Госдумы, который сформируют после выборов 19 сентября.

По мнению авторов инициативы, низкий МРОТ уводит работоспособное население в сторону теневого рынка труда, что, в свою очередь, снижает рост зарплат и сдерживает экономический рост. В настоящее время по уровню минимальной оплаты труда Россия проигрывает Украине.
  • Сегодня, 11:02
  • DTV
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