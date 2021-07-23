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Военный парад обошелся правительству Молдовы в 2,5 млн леев.


Военный парад обошелся правительству Молдовы в 2,5 млн леев.

Молдова 27 августа отмечает 30-летие независимости. Власти решили, несмотря на пандемию, провести в Кишиневе военный парад с участием почти 1300 человек.На площади Великого национального собрания проходит военный парад с участием подразделений Национальной армии, Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности Республики Молдова.
Изначально парад должен был пройти в 10 часов утра, однако из-за задержки президента Румынии Клауса Йоханниса и президента Украины Владимира Зеленского, его перенесли на час.
На церемонии, посвященной 30-летию Независимости Молдовы присутствуют президент Молдовы Майя Санду, президенты Польши Анджей Дуда, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица и спикер парламента Игорь Гросу, сообщает point.md

Военный парад обошелся правительству Молдовы в 2,5 млн леев.

В мероприятиях участвуют военнослужащие из гарнизонов Бельц, Кишинева и Кагула, Военной академии им. Александру чел Бун, группа ветеранов приднестровского конфликта, а также 17 музыкальных коллективов, Президентский оркестр и оркестр Министерства внутренних дел.

Парад пройдет без специальной военной техники.

Министр культуры призвал публику в День независимости остаться дома и смотреть парад и концерт по телевизору. А министр здравоохранения Алла Немеренко отметила, что участвовать в этом мероприятии будут только вакцинированные.

Военный парад обошелся правительству Молдовы в 2,5 млн леев.

Парад-парад-парадуемся? Нужен ли Молдове парад в честь 30-летия независимости . Кто и почему недоволен парадом - читайте в материале newsmaker.md
  • Сегодня, 11:21
  • DTV
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