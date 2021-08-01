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Возобновляется движение пассажирского дизель-поезда Кишинев – Одесса

Возобновляется движение пассажирского дизель-поезда Кишинев – Одесса

С субботы, 28 августа, снова будет ходить пассажирский поезд сообщением «Кишинев – Одесса». Об этом сообщается на официальном сайте ЖДМ (CFM). В Молдове билет на этот поезд можно будет приобрести онлайн, на территории Украины данная функция пока недоступна.

Отправление из Кишинева в 7:09, остановка в Тирасполе в 8.20, прибытие в Одессу в 10:55, время в пути 3 часа 44 минуты.

Отправление из Одессы в 18:36, в Тирасполе остановка в 21:07, прибытие в Кишинев в 22:33, время в пути почти 4 часа.

На маршруте будут курсировать как модернизированный дизель-поезд D1M, так и состав из 3-4 вагонов локомотивной тяги, сформированный молдавской железной дорогой.

Поезд «Кишинев – Одесса» был отменен в марте 2020 года в связи с введением карантина в двух странах. До сих пор он так и не был восстановлен, как по причине карантинных ограничений, так и в связи со сложной экономической ситуацией на молдавской железной дороге.

С весны 2018 года и до отмены в связи с карантином на маршруте Кишинев – Одесса работали модернизированные четырехвагонные дизель-поезда D1M. Их в Молдове имеется 5 единиц, из которых на данный момент исправны всего два. Один из этих поездов обслуживает международный маршрут Кишинев - Унгены - Яссы.

Ранее в летний сезон 2019 года рейс Кишинев – Одесса обслуживался даже сдвоенным составом из дизель- поездов D1M – с 8 вагонами. С 2010 по весну 2018 года маршрут обслуживался составом локомотивной тяги из 4-6 вагонов с сидячими местами.

До этого перерыв в движении поездов между Кишиневом и Одессой был с 2005 по 2010 гг из-за сложной политической ситуации с Приднестровьем.
bloknot-moldova.md
  • Вчера, 10:45
  • DTV
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