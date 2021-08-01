Подготовка к новому учебного году стала лейтмотивом Координационного совета по образованию. Напомним, в начале недели на Оперштабе при Президенте ПМР был принят ряд решений. В частности, учеба в школах начнется в допандемийном режиме. С рядом отличий, соответствующих санитарному регламенту – для каждого класса определят свой кабинет, ношение масок для преподавателей, на входе в школу – измерение температуры и дезинфекция рук, обязательным остается проветривание и уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств. Осталось определить еще некоторые аспекты, касающиеся расписания занятий, – их планируют обсудить на предстоящем Оперштабе, передает пресс-служба Правительства.
Также министр просвещения рассказала о том, как идет работа по обеспеченности рабочими тетрадями учеников начальной школы. Отметим, эта тема находится на особом контроле Главы Правительства. Ранее Александр Мартынов поручил начальникам УНО городов представить информацию о том, как идет их поставка в школы. По словам начальников управлений народного образования, часть материалов уже в УНО городов, оставшуюся часть – привезут 30 и 31 августа. Некоторые школьники получат свои рабочие тетради 1 сентября, другие – уже в первый учебный день 6 сентября.
В рамках исполнения данного ранее поручения Премьера, руководитель Координационного совета Владислав Соколов рассказал о расчетах, проведенных по обеспеченности оптоволокном и точками доступов школ республики. Всего необходимо чуть больше 8 млн рублей. По информации Минфина, на следующий год предлагается заложить около 4 млн рублей на увеличение количества точек доступа. Также дополнительно есть необходимость в закупке компьютеров для учебных заведений. Всего нужно более двух тысяч единиц, стоимость которых около 25 млн рублей. Внедрение проекта «ЭлЖур» в школах республики – еще одна важная тема в преддверии нового учебного года. Как рассказала министр просвещения Алла Николюк, методические рекомендации по работе с программой уже находятся в школах. Знакомиться с программой учителя начали с средины августа, методисты школ прошли обучение еще в июне.
«В настоящее время идет работа по обучению учителей, а также наполнению базы каждой школы. Почему мы взяли срок 5 сентября, потому что сейчас еще есть подвижки в составе учеников. Здесь важно не просто количестве учеников, а то в каком классе находится ребенок. До 5 сентября есть переходы детей», - объяснила глава ведомства.
Первая четверть, по словам министра, будет пробная. Особенно для тех 106 учебных заведений, которые подключатся впервые. В ближайшее время должно выйти и мобильное приложение «ЭлЖур» для учителей и родителей.
Также планируется и внедрение еще одного программного продукта, ориентированного на завучей школ - «АРМ Завуч». Его также начнут тестировать в этом году.
Говорили и об эффективности термометрии, точнее приборов, используемых при измерении температуры. Не всегда бесконтактные термометры показывают точную температуру. По поручению Правительства ситуацию изучили в Минздраве, сравнив ее с опытом других государств. Во многих странах используют бесконтактные термометры, тепловизоры или специальные рамки. Подобные предложения озвучили и члены Координационного совета. Озвученные предложения по поручению Александра Мартынов изучат в Минэкономразвитии.
«Термометрия, на мой взгляд, один из основных моментов: не пропустить на входе ученика, преподавателя с температурой – явным признаком», - отметил Премьер-министр.
Также просчитают стоимость автоматических дезинфекторов и приборов со встроенными термометрами.