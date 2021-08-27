Приднестровский паратеннисист Дмитрий Лавров готовится к выступлению в Токио в парном разряде. Во втором спортивном классе тираспольчанин сыграет с Расулом Назировым.
Ранее наш спортсмен завершил выступление в личном зачете, проиграв южнокорейскому тенниссисту Ки Вон Наму со счетом 0:3 и англичанину Томасу Мэтьюсу со счетом 1:3.
«Спасибо всем, кто за нас болел! Всем, кому мы давали надежду! Мы старались, прошли очень много испытаний, чтобы сыграть на этой Паралимпиаде. Это был сложный и незабываемый опыт. Спасибо за вашу поддержку. Мы не сдаёмся, мы идём дальше», - написала на странице в Facebook личный тренер и супруга Дмитрия Оксана Шахова.
В Паралимпиаде-2020, которая проходит в столице Японии, участвуют два приднестровских спортсмена – паратеннисист Дмитрий Лавров и пауэрлифтер Денис Раюл. novostipmr.com