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Паратеннисист Дмитрий Лавров продолжает участвовать в Паралимпиаде-2020 в Токио

Паратеннисист Дмитрий Лавров продолжает участвовать в Паралимпиаде-2020 в Токио

Приднестровский паратеннисист Дмитрий Лавров готовится к выступлению в Токио в парном разряде. Во втором спортивном классе тираспольчанин сыграет с Расулом Назировым.

Ранее наш спортсмен завершил выступление в личном зачете, проиграв южнокорейскому тенниссисту Ки Вон Наму со счетом 0:3 и англичанину Томасу Мэтьюсу со счетом 1:3.

«Спасибо всем, кто за нас болел! Всем, кому мы давали надежду! Мы старались, прошли очень много испытаний, чтобы сыграть на этой Паралимпиаде. Это был сложный и незабываемый опыт. Спасибо за вашу поддержку. Мы не сдаёмся, мы идём дальше», - написала на странице в Facebook личный тренер и супруга Дмитрия Оксана Шахова.

В Паралимпиаде-2020, которая проходит в столице Японии, участвуют два приднестровских спортсмена – паратеннисист Дмитрий Лавров и пауэрлифтер Денис Раюл.
novostipmr.com
  • Вчера, 11:03
  • DTV
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