В период с 20 по 26 августа на территории республики зарегистрировано 208 заявлений и сообщений о преступлениях. По 159 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За это время было зарегистрировано одно причинение тяжкого вреда здоровью (раскрыто), два грабежа (лица установлены), два изнасилования (раскрыты), 35 краж (15 из них раскрыты по горячим следам), два угона транспортных средств (лицо установлено по одному факту). Выявлено и задокументировано десять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и одно преступление в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано десять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано восемь госдолжников.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1468 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления транспортом 23 водителя, которые были за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено девять таких водителей, г. Тирасполь и Дубоссарского района – по четыре, Слободзейского – три, Рыбницкого – два, Каменского района – один.
За прошедшую неделю на территории республики зарегистрировано шесть пожаров. Погибших нет. Травмы получил один человек в Бендерах по причине нарушения правил пожарной безопасности при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями. Зарегистрировано, кроме того, два пожара на территории обслуживания Бендер (один – в городе, другой – на автодороге Парканы – Бычок («Агропарк»)), два пожара – в Рыбницком районе (в само́м районном центре и с. Ержово) и один пожар – в Каменке. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 26 административных протоколов. mvdpmr.org