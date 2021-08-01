Dnestr.TV

 
0

Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 20 по 26 августа на территории республики зарегистрировано 208 заявлений и сообщений о преступлениях. По 159 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За это время было зарегистрировано одно причинение тяжкого вреда здоровью (раскрыто), два грабежа (лица установлены), два изнасилования (раскрыты), 35 краж (15 из них раскрыты по горячим следам), два угона транспортных средств (лицо установлено по одному факту). Выявлено и задокументировано десять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и одно преступление в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано десять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано восемь госдолжников.

За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1468 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления транспортом 23 водителя, которые были за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено девять таких водителей, г. Тирасполь и Дубоссарского района – по четыре, Слободзейского – три, Рыбницкого – два, Каменского района – один.

За прошедшую неделю на территории республики зарегистрировано шесть пожаров. Погибших нет. Травмы получил один человек в Бендерах по причине нарушения правил пожарной безопасности при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями. Зарегистрировано, кроме того, два пожара на территории обслуживания Бендер (один – в городе, другой – на автодороге Парканы – Бычок («Агропарк»)), два пожара – в Рыбницком районе (в само́м районном центре и с. Ержово) и один пожар – в Каменке. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 26 административных протоколов.
mvdpmr.org
  • Вчера, 11:20
  • DTV
  • Просмотров: 69
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна