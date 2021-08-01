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Билеты на поезд "Кишинёв-Одесса" значительно подорожают

Билеты на поезд "Кишинёв-Одесса" значительно подорожают

Железнодорожное сообщение между Кишинёвом и Одессой возобновляется спустя полтора года перерыва. Выполнять рейсы будет украинский состав, поэтому классы вагонов отменены. Стоимость билетов увеличится со 195 до 280 леев.

"Между постсоветскими странами существует договорённость. Цена изменилась, потому что в Украине система тарификации несколько отличается. Стоимость билета высчитывается из тарифов стран, через которые следует поезд", - сообщила начальница железнодорожного вокзала Инна Чоара, передает publika.md

Поезд будет ходить ежедневно. Отправление из Кишинёва утром, в 7 часов 9 минут, а из Одессы — в 18:36.

Как объяснил директор "Железных дорог" Олег Тофилат, у предприятия есть четыре пассажирских модернизированных поезда, но и они нуждаются в ремонте. По его словам, у большинства имеющихся составов превышен срок эксплуатации, а некоторые не подлежат ремонту.

В последние месяцы из-за этого была приостановлена часть внутренних рейсов: были случаи, когда локомотивы загорались на ходу.
publika.md
  • Сегодня, 08:59
  • DTV
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