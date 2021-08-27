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Определены призеры конкурса «Самый зеленый и чистый город, поселок, село Приднестровской Молдавской Республики 2021»

Определены призеры конкурса «Самый зеленый и чистый город, поселок, село Приднестровской Молдавской Республики 2021»

В режиме онлайн состоялось заседание Оргкомитета смотра-конкурса «Самый зеленый и чистый город, поселок, село Приднестровской Молдавской Республики 2021».

Нескольким днями ранее экспертная комиссия смотра-конкурса подвела итоги своей работы, выставив по десятибалльной шкале оценки каждому объекту, который посетила, сообщается на сайте ведомства.

«Мы рассмотрели материалы, представленные Республиканской экспертной комиссией республиканского смотра-конкурса «Самый зеленый и чистый город, поселок, село Приднестровской Молдавской Республики» и утвердили победителей республиканского смотра-конкурса. Коллегиально обсудили вопрос о поощрении самых активных участников конкурса. И утвердили дату церемонии награждения победителей, самых активных участников республиканского смотра-конкурса», - сообщила заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов по природным ресурсам Людмила Пилькова.

Торжественное мероприятие состоится 31 августа 2021года, а в актовом зале министерства в 10:30

Ранее экспертная комиссия посетила участников: города Григориополь, Дубоссары, Рыбницу и Тирасполь; сёла Мокра и Чобручи; посёлки Первомайск и Маяк – и выставила оценки каждому объекту.
ecology-pmr.org
  • Сегодня, 09:09
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