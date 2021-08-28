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Решение по авто с приднестровскими номерами: сроки запрета на движение перенесены

Решение по авто с приднестровскими номерами: сроки запрета на движение перенесены

Автомобили с приднестровскими номерными знаками смогут участвовать в международном движении до 10 января 2022 года. Решение о вступлении с 1 сентября положения об участии в движении лишь автомобилей с нейтральными номерами отложено.

"Согласно официальному обращению посольства Республики Молдова на Украине в Министерство иностранных дел Украины, разрешение на участие в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровского региона без нейтральных номерных знаков и наклейки "MD" на стекле продлевается до 10 января 2022 года", – сообщили в субботу в Таможенной службе Одесской области.

Решение по авто с приднестровскими номерами: сроки запрета на движение перенесены

Ранее в сети появилось обращение диппредставительства Молдовы на Украине в МИД этой страны.

"Ссылаясь на Протокольное решение об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность в международном транспортном движении, от 24 апреля 2018 года, Молдавская сторона приняла решение о допуске к международному дорожному движению начиная с 10 января 2022 года транспортных средств из приднестровского региона Республики Молдова, предусмотренных в вышеуказанном протокольном решении, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и стикер (наклейку) "MD", наряду с теми транспортными средствами, которые будут иметь регистрационные номерные знаки "MD" на основании молдавского законодательства", – сказано в тексте документа.

Решение по авто с приднестровскими номерами: сроки запрета на движение перенесены

Согласно договоренности, достигнутой в первом квартале 2021 года между властями Молдовы и Украины, начиная с 1 сентября 2021 года доступ к международному автомобильному движению должен был обеспечиваться только тем транспортным средствам из Приднестровья, на которые зарегистрированы номерные знаки Республики Молдова, либо нейтрального образца, сопровождаемые наклейкой "MD".

В Приднестровье действуют два пункта регистрации транспортных средств (ПРТС) – в Тирасполе и Рыбнице. Они начали работать 1 сентября 2018 года.
sputnik.md
  • Сегодня, 09:16
  • DTV
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