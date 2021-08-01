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Молдова и Украина изменят соглашение о свободной торговле

Молдова и Украина изменят соглашение о свободной торговле

Премьер-министры Молдовы и Украины Наталья Гаврилица и Денис Шмыгаль 28 августа подписали протокол о внесении изменений в соглашение о свободной торговле меду странами. Как отметила Гаврилица, поправки помогут развитию двусторонних торгово-экономических отношений.

Согласно поправкам, производители из Украины смогут импортировать в Молдову сырье и компоненты для их переработки, а затем экспортировать конечную продукцию в страны Евросоюза. При этом товары получат сертификаты о молдавском происхождении и для этого не нужно будет платить пошлины согласно существующему льготному режиму, пишет newsmaker.md.

«Документ будет способствовать инвестициям и побудит бизнес-среду в полной мере использовать существующий торговый режим с ЕС», — уточнила Гаврилица.

Шмыгаль рассказал, что Украина уже заключила такой же договор с Грузией, и теперь все «Ассоциированное трио» сможет создать единую систему для торговли с Евросоюзом.

Молдова и Украина заключили соглашение о свободной торговле в ноябре 2003 года.
newsmaker.md
  • Сегодня, 09:27
  • DTV
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