Премьер-министры Молдовы и Украины Наталья Гаврилица и Денис Шмыгаль 28 августа подписали протокол о внесении изменений в соглашение о свободной торговле меду странами. Как отметила Гаврилица, поправки помогут развитию двусторонних торгово-экономических отношений.
Согласно поправкам, производители из Украины смогут импортировать в Молдову сырье и компоненты для их переработки, а затем экспортировать конечную продукцию в страны Евросоюза. При этом товары получат сертификаты о молдавском происхождении и для этого не нужно будет платить пошлины согласно существующему льготному режиму, пишет newsmaker.md.
«Документ будет способствовать инвестициям и побудит бизнес-среду в полной мере использовать существующий торговый режим с ЕС», — уточнила Гаврилица.
Шмыгаль рассказал, что Украина уже заключила такой же договор с Грузией, и теперь все «Ассоциированное трио» сможет создать единую систему для торговли с Евросоюзом.
Молдова и Украина заключили соглашение о свободной торговле в ноябре 2003 года. newsmaker.md