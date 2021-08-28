В субботу, 28 августа, во время одесского ЛГБТ-марша пострадало 29 полицейских. Этот инцидент глава местной полиции Николай Семенишин почему-то назвал "незначительным". А в его ведомстве отчитались: по факту противоправных действий 51 радикал был доставлен в отделение полиции, передает vesti.ua
"Примерно через 20 минут после окончания акции группа провокаторов проявила неадекватное поведение по отношению к правоохранителям и на Дерибасовской бросилась к ним в драку с применением слезоточивого газа. Полиция пресекла попытку нарушения правопорядка", - рассказали полицейские. По поводу пострадавших правоохранителей говорят, что "им была оказана медицинская помощь", а из числа "провокаторов" "для выяснения обстоятельств в отдел полиции доставлены 51 человек". Полицейские начали производство по фактам хулиганства, массовых беспорядков и насилия в отношении работников правоохранительных органов.
"Такие действия провокаторов, очевидно, имели целью попытку расшатывание ситуации в Одессе и проверки на прочность представителей правоохранительных органов. Мы дадим принципиальную оценку действиям правонарушителей. Это будет уроком для них", - заявил Семинишин.
По его словам, марш в Одессе сопровождали спецподразделения полиции и полиция диалога, причем в центре города в это время дежурили более 1100 правоохранителей – полицейские, нацгвардия и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Во время марша произошло несколько незначительных инцидентов с участием противников акции. Людей, которые пытались нарушать правопорядок, оттеснили, одного из них пригласили в отделение полиции для составления административных материалов за мелкое хулиганство... В целом же благодаря мощным превентивным мерам безопасности, принятыми правоохранительными органами, существенных нарушений во время прайд-марша в Одессе допущено не было", - заявил Семенишин.
ЛГБТ-марш в Одессе: среди задержанных 12 подростков
При столкновениях полицейских и радикалов в ходе ЛГБТ-марша в Одессе задержан 61 человек, среди которых 12 несовершеннолетних. Такие данные обнародовала пресс-служба Нацполиции в воскресенье, 29 августа.
"По результатам предварительного расследования в рамках производств в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса были задержаны 15 человек в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Кроме того, добавили в полиции, в отношении еще 46 человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные материалы по статье о мелком хулиганстве (ст.173 КУоАП), передает korrespondent.net.
Также привлечены к ответственности родители задержанных подростков - согласно статье о невыполнении ими обязанностей по воспитанию детей (ст.184 КУоАП).
Напомним, в субботу в Одессе прошел ЛГБТ-марш Прайд хода 2021. В шествии приняли участие около 200 человек.