Dnestr.TV

 
0

В ООН осудили строительство ограждений от мигрантов

В ООН осудили строительство ограждений от мигрантов

Евросоюз надеется в скором времени принять «Новый пакт о миграции и убежище». Об этом заявили в Еврокомиссии (ЕК), комментируя миграционное обострение на границе с Белоруссией.

Тем временем восточноевропейские страны уже решают вопрос самостоятельно: Литва и Польша, которые этим летом столкнулись с потоком нелегальных мигрантов, попадающих к ним через территорию Белоруссии, начали строить на своей границе стену. О намерении сделать то же самое, если ситуация на границе не изменится, заявили и в Латвии, сообщает iz.ru.

Литва, Латвия и Польша совместно обвиняют непосредственно режим Александра Лукашенко в том, что он использует мигрантов с Ближнего Востока и из стран Африки в качестве «гибридного оружия». Якобы так Минск отвечает на санкции Евросоюза и авиационную блокаду. В знак солидарности своих соседей поддерживает и Эстония, усилившая в начале августа контроль за границами.

В ООН тем временем крайне обеспокоены состоянием мигрантов, которые оказываются без средств к существованию в приграничных зонах: на территорию ЕС их не пускают, а Минск не возвращает к себе. В организации считают, что, оставляя мигрантов на произвол судьбы, страны нарушают свои международные обязательства. Как заявил «Известиям» представитель управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Польше Кристин Гойе, у людей в надежде на убежище всегда должна быть возможность обратиться за международной защитой.

В Евросоюзе полностью поддерживают позицию Латвии, Литвы и Польши. Как заявили «Известиям» в Еврокомиссии, они категорически отвергают попытки «использовать людей в политических целях».

Тем не менее кризис на границе заставил ЕС активнее реформировать свою миграционную политику. Этот процесс был запущен почти год назад: в сентябре 2020 года Евросоюз представил «Новый пакт о миграции и убежище» (New Pact on Migration and Asylum). В соответствии с ним страны, которые принимают мигрантов по европейской квоте, либо получают деньги из общего бюджета на их содержание, либо за свой счет отправляют их обратно. Механизм в действие пока не вступил.

Несмотря на кризис, одобрение документа находится под вопросом. Еще до публикации в 2020 году против него выступило несколько стран, в том числе и Польша. Там, как и в других государствах Вишеградской группы (Венгрия, Словакия, Чехия), а также в Австрии и Словении, идею «обязательной солидарности» не разделили.
iz.ru
  • Сегодня, 05:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна