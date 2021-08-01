Проект по обновлению устаревших бендерских электросетей начали в прошлом году. В рамках инвестпрограммы ГУП «ЕРЭС» проложили около 8 км нового кабеля. Модернизировали воздушные линии в сёлах Гиска и Протягайловка.
Сейчас специалисты работают в центре города: прокладывают высоковольтные кабели в рамках реконструкции улицы Ленина, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Бендерское телевидение.
«Мы приняли решение максимально возможные участки линии электропередач убирать под землю. По улице Ленина, по части улицы Лазо проводов воздушных линий не будет, будут только красивые опоры электропередач, красивые опоры электроосвещения, яркий свет», - рассказал начальник Бендерских районных электросетей Роман Яцков.
На этот год в планах – заменить 15 километров высоковольтных линий, около двух – низковольтных и 4,5 километра уличного освещения. Половину этих работ уже сделали. Новые кабели протянули по улице Московской, Калинина, Кирова. До конца года электролинии обновят и на других улицах в центре.
Новые фонари уже появились возле городского Дворца культуры им. П. Ткаченко. Такие же установят по всей улице Ленина и по части улицы Лазо. Решено, что гореть они будут до часа ночи.
«И еще транзитные улицы: это все улицы от таможенного поста на Кишинёв до выезда из города Бендеры и выезд на Каушаны. Это улицы важные, по ним идёт транспорт, в том числе и в ночное время суток, рассматривается вопрос о работе уличного освещения на всю ночь», — добавил Роман Яцков.
Пока электросети обновили силовые кабели от Дворца культуры до железнодорожного вокзала Бендеры-1. Здесь их не меняли более 40 лет. Новая подземная электропроводка будет обеспечивать светом весь центр города. Работы планируется закончить к концу осени.