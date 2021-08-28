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"Газпром" остановил продажи газа Европе

"Газпром" остановил продажи газа Европе

Прекращены торги лотами газа с поставкой в первом квартале 2022 года и полностью на весь следующий год

Российский "Газпром" перестал продавать европейским покупателям газ на 2022 год через свою Электронную торговую площадку (ЭТП). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Таким образом, прекращены торги лотами газа с поставкой в первом квартале 2022 года и полностью на весь следующий год. А контракты на зиму 2022-2023 годов, а также на полный 2023-й все еще доступны в ЭТП, передает mk.ru

Ранее "Коммерсант" сообщил, что "Газпром" приступил к наполнению своих подземных хранилищ в Европе. Так, прокачка газа по трубопроводу Ямал–Европа увеличена в два раза и приблизилась к показателям до аварии на заводе в Новом Уренгое. Одной из причин начала пополнения хранилищ эксперты называют падение запасов. Отбор газа из хранилищ Katharina в Германии и Haidach в Австрии уже прекращен.

К 23 августа прокачка газа по трубопроводу Ямал–Европа была увеличена до 64 миллионов кубометров в сутки. При этом объемы могут быть еще увеличены – до 77 миллионов кубометров, что связано с отказом "Газпрома" от бронирования дополнительных мощностей через Украину на сентябрь. Прокачка газа через ее территорию снизится на 14 миллионов кубометров в сутки.
mk.ru
  • Сегодня, 05:50
  • DTV
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