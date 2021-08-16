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Ограниченный алкоголь

Ограниченный алкоголь

2 сентября, в городе Тирасполь будет ограничена реализация спитросодержащих напитков на вынос.

Согласно Распоряжению госадминистрации г. Тирасполь и г. Днестровск от 16.08.2021 г. № 513, второго сентября с начала суток до 22:00 будет запрещена реализация спиртосодержащих напитков на вынос, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Ограничения будут действовать в следующих границах города:

– по ул. Луначарского (по нечётной стороне): от ул. Свердлова до ул. К. Маркса;

– по ул. К. Маркса (по чётной стороне): от ул. Луначарского до пер. Днестровского;

– в пер. Днестровском (по чётной стороне): от ул. К. Маркса до ул. 25 Октября;

– по ул. Свердлова (по нечётной стороне): от пер. Набережного до ул. Шевченко;

– по ул. 25 Октября: от ул. Котовского до пер. Днестровского.
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