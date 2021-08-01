На заседании Оперштаба при Президенте говорили о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом. Среднесуточный показатель минувшей недели – 51, неделей ранее – 44. Госпитали заняты на 93%. Сегодня разворачивают дополнительные койко-места: в Слободзее их количество доведут до 295 единиц, в Рыбнице – до 150. Готовы к приему полусотни пациентов и в Бендерах. Вадим Красносельский спрашивал об обеспеченности медицинскими препаратами, средствами индивидуальной защиты, медицинским кислородом. По словам Министра здравоохранения Кристины Албул, в наличии есть все необходимое для лечения больных COVID-19. Кроме того, в ближайшее время ожидается поставка новых партий защитных масок, респираторов и тестов на определение наличия в организме коронавирусной инфекции, передает пресс-служба главы государства.
Члены Оперативного штаба говорили о предстоящем начале учебного года. Глава Минпроса Алла Николюк проинформировала коллег о том, что утвержденный механизм – очное обучение – будет действовать в течение первой четверти. Далее – по обстоятельствам. Президент спрашивал, возобновится ли в сентябре обеспечение школьников питанием в течение учебного дня. По словам руководителя Министерства просвещения, на этот счет принято положительное решение. В течение одного-двух школьных дней предстоит определиться с количеством ребят, которые будут питаться в школьных столовых – платно либо за счет государства. Родители могут рассчитывать, что уже 8-9 сентября ученики начнут получать горячее питание в образовательных учреждениях. Вадим Красносельский поручил СЭС взять на особый контроль обеспечение санитарно-эпидемиологических норм как в столовых, так и на предприятиях, отвечающих за приготовление пищи.
Был поднят вопрос об организации точек общественного питания на избирательных участках во время думских выборов. Санэпидемслужба дала добро – при строгом соблюдении установленных требований, среди которых – использование исключительно одноразовой посуды. Возможна и организация так называемых полевых кухонь. Такой запрос поступил от российской стороны.
Обсуждали на совещании и вопросы, не связанные напрямую с COVID-борьбой. Речь шла, к примеру, о деятельности медиков, работающих в медучреждениях, подведомственных силовым структурам. Поступило предложение разрешить им совмещение с работой в иных учреждениях системы здравоохранения (на сегодняшний день разрешено совмещать исключительно с научно-преподавательской работой). Глава государства инициативу поддержал, поручив подготовить соответствующий законопроект.
Еще одна тема штабной дискуссии – подготовка и проведение спортивных мероприятий. В контексте предстоящих значимых футбольных баталий актуальным является вопрос заполнения зрительских трибун. По поручению Президента этот вопрос прорабатывается. Будут учтены международные стандарты и требования приднестровской санитарно-эпидемиологической службы.
Об этом пишет в своем телеграм-канале телеканал ТСВ, ссылаясь на обсуждение в оперштабе. На матчах Лиги Чемпионов в Тирасполе могут разрешить полностью заполнить главную арену.
"Предлагалось разрешить полный стадион, но: пускать только с сертификатами о вакцинации или с ПЦР, антигеном или со справкой о наличии антител или справкой о том, что переболел в последние 6 месяцев.
Тема актуальная, важная, сейчас обсуждается, как всё будет. рассматривают вариант, при котором домашние матчи «Шерифа» в Лиге чемпионов пройдут при заполненных трибунах", - пишет в своем телеграм-канале ТСВ.
Получается, все болельщики должны прийти на матч с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом на коронавирус, или со справкой о наличии антител, или со справкой о перенесенном коронавирусе за последние шесть месяцев. Но пока окончательное решение не было принято.
Отметим, в этом сезоне тираспольский «Шериф» впервые прошел в групповой турнир Лиги чемпионов. Ему предстоит сыграть шесть матчей: с «Реалом» (Мадрид), «Шахтером» (Донецк) и «Интером» (Милан). При этом три матча пройдут в Тирасполе. Первый с украинским «Шахтером» состоится уже 15 сентября в Тирасполе. На квалификационные матчи Лиги чемпионов в Тирасполе пускали всех болельщиков, однако, заполняемость трибун была 50%.