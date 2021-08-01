Dnestr.TV

 
0

Правительство утвердило перечень социально значимых регулярных маршрутов и порядок выдачи субсидий перевозчикам на их обслуживание

Правительство утвердило перечень социально значимых регулярных маршрутов и порядок выдачи субсидий перевозчикам на их обслуживание

Председатель Правительства Александр Мартынов утвердил положение о порядке предоставления «топливных» субсидий транспортным компаниям, которые обслуживают социально значимые регулярные маршруты, и перечень таких маршрутов.

Согласно подписанному постановлению, социально значимыми признаны три десятка направлений:

- Каменский район: «Каменка – Валя Адынкэ», «Каменка – Грушка», «Каменка – Красный Октябрь», «Каменка – Окница», «Каменка – Ротар» «Каменка – Слобода Рашково» и «Каменка – Янтарное»;

- Рыбницкий район: «Рыбница – Вадатурково» (через Малый Молокиш), «Рыбница – Васильевка», «Рыбница – Гараба», «Рыбница – Жура», «Рыбница – Колбасное», «Рыбница – Ленино», «Рыбница – Мокра», «Рыбница – Новая Михайловка» и «Рыбница (ул. Кирова ЖБИ-8 и ул. Вальченко 12 / 1) – Броштяны»;

- Дубоссарский район: «Дубоссары – Гармацкое», «Дубоссары – Дубово», «Дубоссары – Ново-Комиссаровка» и «Дубоссары – Роги»;

- Григориопольский район: «Григориополь – Колосово», «Григориополь – Мочаровка», «Григориополь – Тирасполь (через Спею)», «Григориополь – Тирасполь (через Виноградное)» и «Тирасполь – Ново-Владимировка»;

Слободзейский район: «Тирасполь – Никольское», «Днестровск – Первомайск», «Днестровск – Незавертайловка», «Слободзея – Парканы» и «Тирасполь – Новая Андрияшевка».

Перевозчики, обслуживающие данные пригородные маршруты, смогут получить субсидии для покрытия своих затрат на ГСМ. Господдержку будут предоставлять на основе договоров, заключенных между Минэкономразвития и транспортниками, уточняет пресс-служба Правительства

Напомним, пандемия коронавируса сильно ударила по транспортному сектору. Поток людей уменьшился более чем на половину, следовательно, просела и выручка. Средств на содержание автопарка не хватало, машины и водители простаивали. В результате жители сел (поселков) испытывали трудности с тем, чтобы добраться до районного центра или дальше, так как маршрутки просто не проходили транзитом через их населенный пункт. В этой связи на основании обращений руководителей городов и районов и транспортников Александр Мартынов поручил Минэкономразвития разработать инициативу о субсидировании затрат отраслевых предприятий на топливо. Главное, чтобы выполняемые ими рейсы являлись социально значимыми. Верховный Совет поддержал предложение исполнительной власти 30 июня, после чего 16 июля закон подписал Президент.

Постановление вступит в силу на следующий день после официального опубликования и распространит свое действие на правоотношения, возникшие с 17 июля 2021 года.

  • Вчера, 17:53
  • DTV
  • Просмотров: 49
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна