Председатель Правительства Александр Мартынов утвердил положение о порядке предоставления «топливных» субсидий транспортным компаниям, которые обслуживают социально значимые регулярные маршруты, и перечень таких маршрутов.
Согласно подписанному постановлению, социально значимыми признаны три десятка направлений:
Слободзейский район: «Тирасполь – Никольское», «Днестровск – Первомайск», «Днестровск – Незавертайловка», «Слободзея – Парканы» и «Тирасполь – Новая Андрияшевка».
Перевозчики, обслуживающие данные пригородные маршруты, смогут получить субсидии для покрытия своих затрат на ГСМ. Господдержку будут предоставлять на основе договоров, заключенных между Минэкономразвития и транспортниками,уточняет пресс-служба Правительства
Напомним, пандемия коронавируса сильно ударила по транспортному сектору. Поток людей уменьшился более чем на половину, следовательно, просела и выручка. Средств на содержание автопарка не хватало, машины и водители простаивали. В результате жители сел (поселков) испытывали трудности с тем, чтобы добраться до районного центра или дальше, так как маршрутки просто не проходили транзитом через их населенный пункт. В этой связи на основании обращений руководителей городов и районов и транспортников Александр Мартынов поручил Минэкономразвития разработать инициативу о субсидировании затрат отраслевых предприятий на топливо. Главное, чтобы выполняемые ими рейсы являлись социально значимыми. Верховный Совет поддержал предложение исполнительной власти 30 июня, после чего 16 июля закон подписал Президент.
Постановление вступит в силу на следующий день после официального опубликования и распространит свое действие на правоотношения, возникшие с 17 июля 2021 года.