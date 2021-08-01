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В Молдове началась “история успеха” №2, – Фуркулицэ (ВИДЕО)

В Молдове началась “история успеха” №2, – Фуркулицэ (ВИДЕО)

В Молдове разворачивается “история успеха” №2. Во время первой в стране с молчаливого согласия европейских партнёров и международных организаций был украден миллиард, напомнил в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

Он выразил уверенность в том, что при нынешнем правительстве дело о краже миллиарда “не продвинется ни на метр”. – Будут продвигаться другие дела, но только не это, потому что оттуда торчат “ушки” ЛДПМ, – отметил Фуркулицэ.

Ранее генеральный прокурор Александр Стояногло дал понять, что Майя Санду, Игорь Гросу и другие представители нынешней власти могут быть привлечены к уголовной ответственности за соучастие в “краже века”. Именно этим, как считает Стояногло, объясняется начатая на него властями атака.


aif.md
  • Вчера, 18:16
  • DTV
  • Просмотров: 52
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