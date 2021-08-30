Власти Китая ограничили время, которое дети могут проводить за видеоиграми. Теперь им можно играть только три часа в неделю в специально отведенное время – с 20:00 до 21:00 по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
Вне указанного времени игровым платформам запрещено предоставлять услуги несовершеннолетним пользователям. Для идентификации игрок должен указывать при регистрации реальные имена и номера телефонов, передает mk.ru.
В 2019 году в КНР был введен запрет на онлайн-игры для детей по ночам. По будням они могли играть по полтора часа в день, по выходным – не более трех.
Подростки научились обходить запреты, поэтому в 2021 году в стране была внедрена система распознавания лиц при регистрации в играх. Теперь, чтобы зарегистрироваться, новый игрок должен пройти сканирование лица. Если пользователь отказывается от процедуры, он рассматривается как несовершеннолетний и не может играть по ночам.
Повышенное внимание к юным пользователям видеоигр власти КНР начали проявлять в последние несколько лет. В правительстве считают, что слишком длительная игра в онлайн способствует ухудшению здоровья и успеваемости детей. Новые правила призваны «защитить психическое и физическое здоровье несовершеннолетних». mk.ru