Деятельность исполнительных органов власти многозадачна и охватывает колоссальный перечень направлений. Одним из них является контроль над функционированием госпредприятий. Напомним, для обеспечения эффективного менеджмента и оздоровления финансового положения таких организаций была создана Государственная управляющая компания.
За последние годы эта структура доказала свою эффективность и продолжает модерирование деятельности государственных предприятий. Подробно о проводимой работе рассказал его руководитель Виктор Добров. На площадке Правительства был представлен детальный отчет о деятельности подведомственных госпредприятий за последние полгода, сообщается на сайте Правительства.
В первую очередь руководитель ГУКа сделал акцент на построении логики работы с организациями, находящимися в управлении. Цикл восстановления платежеспособности предприятий и стабилизации финансовых потоков структурировали, представив все этапы в разрезе подведомственных объектов. В своей работе с государственными предприятиями ГУК выделяет шесть этапов, на каждом из них Виктор Добров остановился детально.
Подготовительный этап Предварительно унитарные предприятия, которые передаются в управление компании, проходят процедуру акционирования и разгосударствления, что позволяет трансформировать его в акционерное общество. Основную работу здесь ведет Министерство экономического развития. Впоследствии это дает возможность ГУКу наиболее эффективно осуществлять взаимодействие с новым предприятием.
На данный момент на подготовительном этапе находится ГУП «Биохим».
Первый этап После передачи пакета акций в управление начинается непосредственная работа специалистов ГУКа. То есть запускается комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности и внедряются процедуры корпоративного управления. На этом этапе можно определить реальное положение дел на предприятии, выявить проблемные моменты, определить резервы, компетентность менеджмента в части принятия управленческих решений.
После полного аудита принимается решение в отношении менеджмента и при необходимости определяется план кадровых изменений. Параллельно формируется устав предприятия в новой редакции, а также положение о разграничении полномочий между директором и наблюдательным советом, который уполномочен принимать решения по значимым сделкам.
Сегодня все описанные выше процедуры проходит ОАО «Бендерский хлеб». Ревизионные мероприятия уже завершены, а в первой половине сентября ГУК планирует представить свои выводы и рекомендации по устранению выявленных недостатков. Это позволит определиться с дальнейшей стратегией и формированием бизнес-плана предприятия.
С 2021 года на первом этапе внедряются и процедуры, связанные с действием закона о госзакупках. По инициативе Правительства в рамках нового закона, регулирующего закупочную деятельность через прозрачные механизмы, работают все государственные предприятия, учреждения и ведомства.
Второй этап Определение стратегии дальнейшей работы с предприятием. Именно этот пласт работы Виктор Добров обозначил как наиболее важный.
Те предприятия, которые имеют положительные активы, где есть позитивный финансовый результат, то есть имеют рыночную стоимость, они потенциально инвестиционно привлекательны и их можно рассматривать, как объекты инвестиций. При работе с такими объектами можно сразу переходить к следующим этапам.
Однако, в большинстве случаев предприятия, которые передаются в управление ГУКу, имеют отрицательный финансовый результат или неликвидную структуру баланса, а зачастую и то, и другое. Не смотря на это, некоторые из них обладают потенциалом к позитивным изменениям в перспективе пары лет. Для таких предприятий на втором этапе определяются конкретные процедуры финансового оздоровления и контроля.
Подобные решения сейчас принимаются в отношении ОАО «Автостанции Приднестровья» и ОАО «Григориопольская шахта».
Третий этап Непосредственно мероприятия по оздоровлению финансового положения проводятся в третьей фазе цикла. Она является наиболее продолжительной и может занять от года до двух лет. Тогда как остальные этапы длятся от одного до двенадцати месяцев.
Он включает в себя консолидацию активов, которые могут находиться на балансе различных юридических лиц. Кроме того, проводится работа с задолженностью, но основное внимание сконцентрировано на выводе предприятия на положительный финансовый результат.
«Как только эти мероприятия заканчиваются, и предприятие уже генерирует положительный денежный поток и решены основные из проблем, которые отталкивают инвестора, на этом этапе можно переходить к оценке акций и поиску инвестора», - рассказал глава ГУКа.
Также есть группа предприятий, жизнедеятельность которых невозможна, либо нецелесообразна. При таком положении дел речь может идти исключительно о продаже имеющихся активов и взыскании дебиторской задолженности для погашения накопившихся долгов.
Сейчас финансовое оздоровление проходят пять объектов: «Тирнистром», бендерский речной порт, рыбницкий хлебокомбинат, промышленно-производственное объединение, проектный институт «Приднестровский».
Конечная цель этой работы – максимизировать прибыль организаций и повысить их рыночную стоимость, то есть сделать их инвестиционно привлекательными.
Четвертый этап Если государство принимает решение о включении предприятия в программу разгосударствления и приватизации, начинается этап оценки акций.
Швейная фирма «Вестра», где государство владеет 25%-м пакетом акций, и НПП «Электрические аппараты», то есть оболочка, на которой остались нематериальные активы в виде технических условий и патентных прав на продукцию, уже переведены именно на эту ступень.
Пятый этап На заключительной стадии происходит поиск инвестора, который удовлетворит государство и с точки зрения предложенной цены за пакет акций, и того объема инвестиционных обременений, которые они готовы на себя принять.
Далее директор Государственной управляющей компании (ГУК) Виктор Добров остановился на каждом из этапов работы по управлению пакетами акций государственных предприятий.
1. Подготовительный этап
На данной стадии находится ГУП «Биохим». В этом году предполагается завершить процедуры трансформации его организационно-правовой формы. Уже с нового года приступят к консолидации имущественного комплекса, поскольку часть имущества находится на балансе Бюро по управлению активами, другая – в Минэкономразвития. После того, как на предприятии будет сконцентрирован весь производственный комплекс, предполагается погасить долги перед другими компаниями. По некоторым из них уже готовы варианты возврата средств.
«Здесь уже разработан механизм и достигнуто соглашение о том, что задолженность перед “Тираспольтрансгазом” будет погашена путем передачи когенерационных установок. Для деятельности “Биохима” в их технологических процессах они на сегодняшний момент не нужны», – рассказал Виктор Добров. Долг перед ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов» будет реструктуризирован на 7-10 лет, добавил он.
Далее российская аудиторская компания проведет оценку стоимости акций, чтобы впоследствии начать поиск инвестора.
2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Бендерский хлеб» – пока единственное предприятие в этом звене, где специалисты ГУК еще проводят процедуры внедрения принципов корпоративного управления (принятие нового устава и разграничение полномочий). Как и все предприятия, входящие в орбиту Госуправляющей компании, «Бендерский хлеб» следует требованиям закона о госзакупках. В первой половине сентября Наблюдательному совету ГУК представят результаты проведенной ревизионной проверки для дальнейшей выработки рекомендаций. По предварительным данным, предприятие можно рассматривать как объект для инвестирования.
Переходя к финансовой составляющей, Виктор Добров подчеркнул, что акционерное общество в первое полугодие 2021-го вышло с прибылью в 250 тысяч рублей. За счет заемных средств по программе льготного кредитования отраслей промышленности с государственным субсидированием процентной ставки была произведена реконструкция котельной.
«Закуплено новое оборудование для производства пара, которое используется и в технологическом процессе, и для обогрева цехов завода, а также закуплено дополнительное оборудование для расширения ассортимента кондитерской продукции», – добавил Виктор Добров.
3. Определение стратегии
На данном этапе находятся два предприятия – ОАО «Григориопольская шахта» и ОАО «Автостанции Приднестровья». Комментируя первое, глава ГУК отметил, что оно перешло в управление с существенны навесом налоговой задолженности перед государством и персоналом.
Виктор Добров подробно остановился на проблемах «Григориопольской шахты». Предприятие занимается производством природного стенового камня (котелец). Когда-то он широко использовался как основной материал для строительства многоэтажек. Сегодня же его заменили пенобетон, фортан и прочие стройматериалы. Эти «заменители» позволяют добиться минимальных затрат при возведении зданий, что в конечном итоге ведет к снижению спроса на стеновой камень. Более того, на предприятии высокий процент изношенности машин и низкий уровень механизации труда. По мнению Госуправляющей компании, чтобы достичь приемлемой себестоимости, нужно изменить технологию добычи котельца. Для этого следует вложиться в покупку камнерезных машин, а также техники для погрузки котельца на всех этапах производства.
Само же месторождение выработало свои возможности. «На сегодняшний момент добыча котельца ведется более чем в трех километрах от места входа в шахту. Эти три километра нужно обеспечивать коммуникациями, потому что машины электрические. Нужно обеспечивать нормальную вентиляцию в шахтах, потому что когда работает погрузочная техника, образуются выхлопные газы, которые нужно выводить из рукавов шахт. Старое месторождение определяет высокие накладные издержки», – пояснил директор Госуправляющей компании.
Чтобы вывести предприятие на траекторию безубыточности, предлагается присоединить предприятие к более «здоровому» акционерному обществу в виде «Тирнистрома». Оно сможет помочь в погашении долга перед налоговыми органами (перед людьми задолженность закрыта) и в покупке нового оборудования.
«По сути создается еще один карьер в виде шахты. При вливании его в “Тирнистром” ситуацию можно оздоровить и в перспективе выйти на ритмичное производство котельца», – сказал Виктор Добров.
В будущем необходимо проводить работы по геологоразведке и находить новые места добычи стенового камня. Для этого потребуются инвестиционные вложения.
ОАО «Автостанции Приднестровья» значительно пострадало от ковидных ограничений. В текущем полугодии сохраняется тенденция низких продаж. В целях сокращения издержек были сделаны следующие шаги: снижение расходов по оплате труда (из-за сокращения численности административного персонала), уменьшение общехозяйственных расходов, прекращение обслуживания некоторых диспетчерско-контрольных пунктов (ДКП «Пригородная», ДКП «Лечгородок»).
«Эти меры, которые предприняты, а также активная коммерческая позиция действующего руководителя Автостанций позволили несколько стабилизировать ситуацию», – добавил Виктор Добров. Более того, в случае стабильного пассажиропотока предприятие по итогам года сможет выйти из убыточной зоны.
В качестве дальнейшего развития ГУК выделил три стратегии для данного предприятия. Первая предполагает изменение взаимодействия между оператором и перевозчиками.
«Предлагалось перейти от действующей системы, когда основным доходом Автостанций является комиссионный сбор за продаваемые билеты, к другой методике, когда основой их взаимоотношений является портовый сбор – фиксированная абонентская плата за пользование инфраструктурой автовокзала», – рассказал Виктор Добров. Однако, в силу ограничений из-за риска распространения коронавируса обсуждение этой идеи отложили до момента восстановления ситуации в отрасли.
Следующий вариант – формирование госзаказа на диспетчеризацию. Через сеть касс ведется продажа билетов, причем и для льготных категорий граждан. Эти данные обрабатывают специалисты предприятия и передают их в Минэкономразвития, на основании чего перевозчики получают возмещение из бюджета. Плюс к этому сотрудники Автостанций ведут контроль за перевозчиками на предмет соблюдения ими принятых обязательств по графикам заездов.
Обе функции никак не оплачиваются. Выходом видится покрытие расходов со стороны государства. Альтернативой в данном случае может выступить автоматическая система оплаты проезда (АСОП). «Это позволит снять часть функционала с Автостанций, снимет необходимость поддерживать диспетчерско-контрольные пункты для продажи билетов. Также, если мы имеем льготные категории граждан, которые своими картами оплачивают проезд в транспорте, здесь уже можно отслеживать, кто ездил, и проводить прямую компенсацию этих поездок», – обозначил директор ГУК. Что касается контроля над перевозчиками по соблюдению графика маршрута, здесь можно установить GPS-трекеры на транспортные средства.
Третий вариант развития ситуации – разделения государственного функционала «Автостанций Приднестровья» и коммерческого.
Премьер Александр Мартынов поставил задачу выработать план-график по внедрению АСОП и двигаться в сторону автоматизации всех процессов. Учитывая масштабность проекта, параллельно с этим заложить в бюджет-2022 средства на частичное покрытие услуги по диспетчеризации.
Следующий блок доклада о результатах деятельности Государственной управляющей компании (ГУК) за первое полугодие 2021-го директор данного органа Виктор Добров отвел госпредприятиям, которые находятся на третьем этапе. Часть из них требуют, по мнению аналитиков, привлечения инвесторов для дальнейшего развития, другие же – продолжения отладки хозяйственных и финансовых процессов.
ОАО «Тирнистром»
Первое полугодие для ОАО «Тирнистром» – обычно «низкий» сезон. Он в том числе характеризовался и затяжной зимой. Если год назад уже в марте коллектив предприятия возобновлял производственный цикл, то в этом году первые отгрузки пришлись на апрель. Из-за обильных осадков страдали не только аграрные фирмы. Дело в том, что карьеры несколько раз буквально простаивали из-за подтоплений. К их разработке работники приступали после откачки воды. Из-за ливней стало хуже и с грунтовыми дорогами. А они являются одним из звеньев транспортной логистики добывающей организации.
Помимо природных факторов, на негативный отрицательный результат за указанный период повлияла и возросшая налоговая нагрузка.
«Свою определенную роль сыграло здесь и изменение законодательства в части налогообложения. Мы в этом году получили изменение экспортной пошлины и во втором полугодии уже вступил в действие дорожный сбор. В целом, по “Тирнистрому” налоговая нагрузка по первому полугодию вышла достаточно серьезной – это 43% изъятия налогов из валовой выручки, в 2019-м, для сравнения, это было 26%», – обозначил Виктор Добров.
По его мнению, общая картина отчетливее прояснится к концу 2021-го, когда станут известны итоговые цифры ключевых параметров. Это позволит в свою очередь оценить, как легло налоговое бремя на предприятие и что нужно предпринять, чтобы у него были средства на модернизацию.
Несмотря на вызовы, «Тирнистром» закончил долгосрочный проект по покупке и сборке на месте шагающего экскаватора. Благодаря этой гигантской машине рекультивируют отработанные земли на карьере «Суклея». К декабрю сдадут 2 гектара восстановленных площадей. Работы на объекте продолжат и в 2022-м.
ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат»
За отчетный период организации не удалось выйти по объемам продаж на уровень аналогичного интервала 2019-го. Причина заключается в том, что хлебокомбинат очень серьезно «завязан» в своей деятельности на поставку хлебобулочных изделий для учреждений образования. А они, как известно, долго не функционировали из-за перевода учебы в дистанционный формат. Отсюда – падение выручки. Во втором полугодии есть надежда на улучшения. На президентском уровне было объявлено, что новый учебный год ученики начнут в классах. Если так будет вплоть до конца года, тогда предприятие покажет хороший финансовый результат. В противном случае кардинальных перемен со знаком «плюс» ждать не стоит.
Для перехода на модель, способную производить устойчивый денежный поток, следует расширять ассортиментный ряд. А под эту цель необходимы глобальные инвестиции в современное оборудование. Принимая в расчет все обстоятельства, ГУК полагает, что ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат» нужен инвестор с обязательством по сохранению профиля хозяйствующего субъекта и его персонала. Предприятие хотят внести в программу разгосударствления в приватизации на 2022-2023 годы.
Пока же хлебокомбинат старается справляться собственными силами с сокращением убытков. Была организована выездная торговля, что дало плоды. В теплый сезон удачно расходится квас, для его изготовления укомплектовали по-новому квасной цех.
«Все-таки мы движемся в сторону ухода от государственного заказа и снижения его концентрации в структуре продаж. Да, это сейчас требует от нас определенных вложений. Но если инвестора не будет, будем идти в развитие сбытовой сети и расширения ассортимента, – заявил директор Госуправляющей компании.
ОАО «Промышленно-производственное объединение»
ОАО «ППО» прошло ревизионную проверку. В первом полугодии на ее основе откорректировали бизнес-план предприятия с учетом предложений по инвестициям и повышению рентабельности.
«Есть необходимость закупки бетононасосов, чтобы оказывать услугу с высокой рентабельностью, сопутствующую продаже бетона. И также имеется необходимость для обеспечения занятости персонала и снижения выплат за простой в зимний период по строительству небольшого цеха для производства железобетонных изделий, чтобы в период с декабря по март, когда продажа бетона минимальна, формировать запасы ЖБИ, которые затем в течение года можно реализовать», – обрисовал ближайшие перспективы Виктор Добров.
Продолжительный холодный период и падение спроса на бетон в первом полугодии отрицательно сказались на финансовом результате. Впрочем, такое положение дел свойственно для строительной и смежных с ней отраслях. Вся основная активность приходится обычно на вторую половину года. Согласно оперативным данным, итоги восьми месяцев прогнозируются с прибылью.
Будущее «Промышленно-производственного объединения» ГУК видит в привлечении частного капитала. С ППО на внутреннем рынке конкурируют ряд производителей бетона, и чтобы превзойти их, требуются дополнительные силы и средства. Инвестиционная привлекательность у объекта неплохая, так как у него нет имущественных проблем и кредиторской задолженности.
ОАО «Бендерский речной порт»
В 2019 году ОАО «Бендерский речной порт» было включено в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение. Это решение продиктовано в некоторой степени уникальностью его функционала, касающегося расчистки русла реки Днестр. Поднимаемая со дна водоема песчано-илистая смесь идет на внутренний рынок, основные покупатели – коммунальные компании. Они используют смесь для подсыпки коммуникаций.
Кроме госзаказа, порт оказывал услуги контрагентам по очистке насосных сооружений.
В целом, предприятие закончило полугодие с небольшим плюсом. Еще один существенный момент: по сравнению с аналогичным периодом 2020-го заработная плата у речников приросла на 40-50%.
«Необходимость выполнять работы по очистке требует привлечения на предприятие людей в работоспособном возрасте. По факту было повышение зарплаты на 40-50% для всего персонала, но прежде всего производственного. Мы вышли уже на среднюю зарплату по экономике», – уточнил руководитель ГУК.