Молдова вместе с еще почти ста странами мира подписала совместное заявление о гарантиях эвакуации людей из Афганистана. Текст заявления опубликован на сайте госдепа США.
Подписавшие заявление утверждают, что стремятся к тому, чтобы граждане этих стран, а также жители и граждане Афганистан, которые работали с иностранными государствами, и те, кто находится в группе риска, продолжали свободно покидать Афганистан. «Мы продолжим выдавать нужные для поездки документы определенным категориям жителей Афганистана, и у нас есть четкие ожидания и обязательства талибов, что эти люди смогут уехать в наши страны», — говорится в заявлении.
Кроме Молдовы, его подписали соседние Украина и Румыния, Германия, США, Израиль, Казахстан и другие страны, пишет newsmaker.md. Отметим, в середине августа движение «Талибан» получило практически полную власть над территорией Афганистана. Иностранцы и жители, которые сотрудничали с представительствами иностранных государств, а также те, кто выступал против «Талибана», пытаются экстренно эвакуироваться из Кабула через местный аэропорт. newsmaker.md