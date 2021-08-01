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Между Украиной и Польшей восстановят железнодорожное сообщение

Между Украиной и Польшей восстановят железнодорожное сообщение

В Польше до 31 августа включительно действует правительственный запрет на пассажирские железнодорожные перевозки с Украиной.

Польская железнодорожная компания Polskie Linie Kolejowe обновила расписание на осень. В нем появились два поезда из Перемышля в Киев, один из Перемышля в Одессу и один из Вроцлава во Львов (беспересадочный вагон). Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает korrespondent.net ссылаясь на Yavp.pl.

Согласно расписанию, курсировать поезда начнут с 15 сентября.

Портал подчеркивает, что официальной информации о возобновлении сообщения между Польшей и Украиной ни от Polskie Linie Kolejowe, ни от Укрзализныци пока нет.

Недоступна также возможность бронирования билетов на рейсы, которые появились в расписании.

Отметим, что до 31 августа включительно в Польше действует правительственный запрет на пассажирские железнодорожные перевозки с Украиной. В то же время распоряжения о продлении моратория - нет.

Как сообщалось ранее, из Киева в Одессу запустят "элитный" поезд.
Из Киева в Одессу будет ездить новый поезд повышенного комфорта №287. Новый состав доступен для заказа билетов с 9 августа.

Поезд отправляеться через день по нечетным числам до конца лета: из Киева - в 00.55, а обратно из Одессы - в 13.33. Поездка в одну сторону длиться 9 часов 38 минут.

В каждом купе поезда оборудован рукомойник, а в вагоне - пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка. В одном купе разместиться могут два человека.

По информации Укрзализныци, это люксовый вагон и цена на одного человека из Киева до Одессы равняется 806,98 гривен.
korrespondent.net
  • Сегодня, 05:24
  • DTV
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