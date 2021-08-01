Как Украина может осложнить отношения Молдавии с Россией.
Ситуация вокруг Приднестровья может стать причиной первого серьезного кризиса в отношениях России и Молдовы. Это произойдет, если Киев с 1 сентября запретит въезд на Украину приднестровских автомобилей с регистрационными знаками непризнанной республики. В Москве и Тирасполе меру называют «блокадной». Кишинев, чтобы избежать напряженности, заверил Кремль, что блокады не будет, и просит Киев об отсрочке. Украина идти навстречу дружественной республике пока не готова, пишет kommersant.ru.
Молдавские власти пытаются отговорить Украину от введения с 1 сентября запрета на въезд в соседнюю страну транспорта с регистрационными номерами, выданными властями Приднестровья. 25 августа молдавская сторона направила украинской ноту с просьбой отложить запрет до 10 января 2022 года. Вопрос настолько важен для Кишинева, что, по данным “Ъ”, молдавский президент Майя Санду напрямую обсуждала его с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
По состоянию на 29 августа об официальном ответе Киева на запрос Кишинева никакой информации не было. По информации “Ъ”, Украина идти навстречу соседней стране не готова.
Это при том, что Украина и Молдавия всячески подчеркивают дружеские отношения. Майя Санду 24 августа посещала киевский саммит «Крымской платформы», где говорила о незаконной аннексии Крыма, а три дня спустя господин Зеленский с ответным визитом прилетал в Кишинев на празднование 30-летия молдавской независимости.
Активно обсуждаемая сейчас Киевом и Кишиневом история с номерами — давняя. Молдавские власти и руководство неподконтрольного им приднестровского региона давно вели переговоры о том, чтобы согласовать нейтральный, международно признаваемый номерной знак. Это было необходимо, чтобы обеспечить приднестровским автомобилистам свободу передвижения: соседняя с Молдавией Румыния, к примеру, уже давно запретила въезд для автомобилей с приднестровскими номерами.
Соглашения удалось достичь в 2018 году, и в Приднестровье открылись пункты выдачи нейтральных номеров. В мае 2020 года заработал еще и механизм упрощенной замены приднестровских водительских удостоверений на международно признанные молдавские.
Для Кишинева процесс перехода с приднестровских номеров на нейтральные, а также получение приднестровцами молдавских удостоверений важен с точки зрения интегрирования Приднестровья в свое законодательное поле.
Это признает собеседник “Ъ” в Молдавии, знакомый с деталями переговоров по этому сюжету. Впрочем, говорит он, это осознавали и в Тирасполе. «Там саботировали процесс и отговаривали людей от замены номеров и удостоверений, понимая, что это суверенитет Приднестровья не укрепляет»,— отметил собеседник “Ъ”.
В конце концов, чтобы простимулировать приднестровцев, был установлен дедлайн. Весной 2020 года молдавское и украинское правительства договорились: с 15 января 2021 года Украина перестанет пропускать на свою территорию автомобили из Приднестровья без нейтральных номеров. Правда, судя по заявлениям Тирасполя, это особо не помогло. Во всяком случае, в приднестровском МИДе утверждают, что нейтральные номера получили примерно 5% из около 100 тыс. местных автомобилистов.
Когда осенью 2020 года президентом Молдавии была избрана Майя Санду, она сразу обратилась к Киеву с просьбой сдвинуть дату введения запрета в действие с 15 января на 1 сентября. Украинская сторона тогда пошла навстречу. За время отсрочки ситуация с числом тех, кто получил нейтральные номера, радикально не изменилась. А значит, введение запрета с 1 сентября вызовет кризис и негативную медийную волну. Этого явно не хочется новым молдавским властям и президенту Санду, которая декларирует во внешней политике настрой на прагматичные и бесконфликтные отношения со всеми региональными и глобальными игроками, включая Россию.
Если в оставшиеся несколько дней Киев не выполнит просьбу Кишинева и не согласится на отсрочку, у Молдавии точно обострятся отношения с приднестровскими властями.
Для Приднестровья, тесно экономически связанного с соседней Одесской областью, транспортный вопрос крайне важен, говорит Игорь Шорников из Тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития.
«Больнее всего запрет ударит по малому бизнесу, по людям, которые привыкли ездить в Одессу за товарами. Однозначно это будет расценено как транспортная блокада. И могут быть ответные действия: Приднестровье может перестать пропускать молдавские машины через свою территорию»,— сказал эксперт “Ъ”.
Проблемы возникнут и в отношениях с Кремлем. 11 августа замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий постсоветское пространство, слетал в Молдавию и провел здесь переговоры с Майей Санду. После них он вышел к прессе и уверенно заявил: «Президент Молдавии заверила меня, что никакой блокады не будет. И они делают все, чтобы она не наступила с 1 сентября, когда наступают определенные ограничения, исходя из того, что в Приднестровье проживают молдавские граждане».
Депутат молдавского парламента от поддерживающей Майю Санду правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой надеется, что надвигающийся кризис удастся предотвратить.
«Нужно быть полным идиотом, чтобы предпринимать шаги по отношению к Приднестровью, которые ущемляют рядовых граждан, ни в чем не повинных, оставляя при этом за скобками криминальный бизнес. Насколько я понимаю, Кишинев не хочет обострения обстановки на пустом месте в ситуации, когда у нас обширное домашнее задание по борьбе с коррупцией, по консолидации структур правового государства и так далее. Нам только этого не хватало»,— отметил депутат в беседе с “Ъ”.
По его словам, в диалоге с Киевом Кишинев предложил отложить эти меры, исходя в том числе из того, что в Тирасполе поймут, что надо идти по линии получения нейтральных номеров. Впрочем, в успехе парламентарий уверен не до конца: «Кишинев старается проводить взвешенную политику и не поддерживает запреты против рядовых жителей Приднестровья. Кишинев свою позицию (Киеву.— “Ъ”) озвучил, что будет дальше — посмотрим».