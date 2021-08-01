Молдова занимает пятое место в мире по экспорту грецкого ореха, в 2020-м году эта цифра составила 12,7 тысяч тонн. Почти 80 процентов экспорта ориентированы в страны Европейского Союза - в частности, во Францию, Румынию, Германию, Нидерланды и Австрию.
При этом, хотя ореховая отрасль по объемам составляет всего лишь 5 процентов от общего сельского хозяйства, по прибыли она составляет целых 50%! Поэтому молдавские экспортеры намерены повышать объемы торговли - от 120 млн долларов до 200 млн, сообщает bloknot-moldova.md. В Молдове - примерно 20 тысяч гектаров, засаженных орехами.
- Тут у нас нет особой конкуренции, у нас плодородные земли и трудолюбивые люди, а цены на такую продукцию растут - поэтому мы очень оптимистичны насчет перспектив орехов в нашей стране. Будем оказывать поддержку этой развивающейся отрасли, - пообещал Владимир Боля, глава парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевым продуктам РМ.