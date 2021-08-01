Dnestr.TV

 
0

Молдова занимает пятое место в мире по экспорту грецкого ореха

Молдова занимает пятое место в мире по экспорту грецкого ореха

Молдова занимает пятое место в мире по экспорту грецкого ореха, в 2020-м году эта цифра составила 12,7 тысяч тонн. Почти 80 процентов экспорта ориентированы в страны Европейского Союза - в частности, во Францию, Румынию, Германию, Нидерланды и Австрию.

При этом, хотя ореховая отрасль по объемам составляет всего лишь 5 процентов от общего сельского хозяйства, по прибыли она составляет целых 50%! Поэтому молдавские экспортеры намерены повышать объемы торговли - от 120 млн долларов до 200 млн, сообщает bloknot-moldova.md. В Молдове - примерно 20 тысяч гектаров, засаженных орехами.

- Тут у нас нет особой конкуренции, у нас плодородные земли и трудолюбивые люди, а цены на такую продукцию растут - поэтому мы очень оптимистичны насчет перспектив орехов в нашей стране. Будем оказывать поддержку этой развивающейся отрасли, - пообещал Владимир Боля, глава парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевым продуктам РМ.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 05:45
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна