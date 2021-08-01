Dnestr.TV

 
0

Завтра Кишинев ждут протесты

Завтра Кишинев ждут протесты

Первого сентября перед домом правительства в Кишиневе будут протестовать родители. Детям придется учиться один день онлайн, а другой в школе, или учиться по сокращенной учебной программе посменно.

Согласно решению Национальной комиссии по общественному здоровью, с первого сентября уроки будут проводить с физическим присутствием в классах. Однако ученики и учителя должны соблюдать ряд эпидемиологических требований. Власти также рекомендуют сократить время пребывания школьников и студентов в учебных заведениях, сообщает bloknot-moldova.md

Мамы и папы, которые недовольны графиком обучения школьников, не хотят, чтобы дети чередовали уроки за партой и онлайн. Предусмотрен и вариант сокращенной учебной программы, передает телеканал Рublika.

Не все образовательные учреждения могут обеспечить дистанцию между учениками. Организацией митинга занимается Ассоциация «Солидарные родители».

— Что касается начальных классов, то один из родителей не сможет работать, потому что ребенок пойдет в школу только на три часа, или же один день будет дома на онлайн-обучении, один — в школе, — говорит сооснователь ассоциации «Солидарные родители» Алле Ревенко.
По ее словам, оставлять ребенка на весь день дома одного - небезопасно. В итоге кому-то из родителей придется отпрашиваться с работы.

- И второй момент - качество обучения. Если такая практика продолжится, это только усугубит проблему, - сказала Ревенко.
  • Сегодня, 09:13
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна