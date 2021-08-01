Первого сентября перед домом правительства в Кишиневе будут протестовать родители. Детям придется учиться один день онлайн, а другой в школе, или учиться по сокращенной учебной программе посменно.
Согласно решению Национальной комиссии по общественному здоровью, с первого сентября уроки будут проводить с физическим присутствием в классах. Однако ученики и учителя должны соблюдать ряд эпидемиологических требований. Власти также рекомендуют сократить время пребывания школьников и студентов в учебных заведениях, сообщает bloknot-moldova.md
Мамы и папы, которые недовольны графиком обучения школьников, не хотят, чтобы дети чередовали уроки за партой и онлайн. Предусмотрен и вариант сокращенной учебной программы, передает телеканал Рublika.
Не все образовательные учреждения могут обеспечить дистанцию между учениками. Организацией митинга занимается Ассоциация «Солидарные родители».
— Что касается начальных классов, то один из родителей не сможет работать, потому что ребенок пойдет в школу только на три часа, или же один день будет дома на онлайн-обучении, один — в школе, — говорит сооснователь ассоциации «Солидарные родители» Алле Ревенко. По ее словам, оставлять ребенка на весь день дома одного - небезопасно. В итоге кому-то из родителей придется отпрашиваться с работы.
- И второй момент - качество обучения. Если такая практика продолжится, это только усугубит проблему, - сказала Ревенко.