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В Приднестровье появится управление капитального строительства

В Приднестровье появится управление капитального строительства

Его главная задача – технический надзор и контроль по наиболее сложным и крупным объектам. Заработать оно должно будет уже к началу будущего года.

Некоторые аспекты работы Фонда капитальных вложений обсуждали на площадке Правительства. В частности, участники онлайн-диалога остановились на исполнении данного ранее поручения по выработке особых критериев для участия в тендерах по сложным и дорогостоящим объектам. Как рассказал Вице-премьер – министр экономического развития, ряд госадминистраций представили свои предложения по подходам к выбору подрядчика для таких работ, сделав больший акцент на деловую репутацию. Также были предложены и другие критерии: специфика и сложность объекта, работа по упрощенной системе налогообложения, небольшой состав персонала для работ на крупном объекте. Также Минэкономразвития выступил и со своими предложениями.

«В тендерах по объектам от 2 млн рублей и выше Министерство экономического развития предлагает нормативно закрепить право тендерной комиссии отдавать предпочтение при выборе победителя тендера строительным организациям, работающим по общему режиму налогообложения с учетом финансово-экономического положения, с учетом оборотного капитала, при наличии материально технической производственной базы, а также способного выполнять работы качественно и оперативно собственными силами и нести ответственность в случае нарушения договорных обязательств», - акцентировал внимание Сергей Оболоник.

По поручению Премьер-министра предложения еще раз обсудят и согласуют с главами городов и районов.

«Вопрос непростой. С одной стороны, необходим жесткий и эффективный контроль над реализацией программ Фонда капвложений. И нам на стадии проведения тендера и допуска подрядчика надо понимать, с кем мы имеем дело, чтобы не иметь неприятных сюрпризов в процессе выполнения строительных работ. Это с одной стороны, а с другой стороны все мы понимаем, что у нас на рынке иногда не так много строителей и строительных компаний, поэтому здесь нужен баланс. И, естественно, ужесточая критерии, не навредить, чтобы в конечном счете мы без подрядчиков не остались», - отметил Александр Мартынов.

Председатель Правительства также проинформировал, что было принято решение о создании управления капитального строительства. Его главная задача – это технический надзор и контроль по наиболее сложным и крупным объектам. Заработать оно должно будет уже к началу будущего года.

«Цель, еще раз повторюсь, это более усиленный контроль над качеством проводимых работ и над тем, чтобы нас подрядчики не вводили в заблуждение, не обманывали относительно того, что и сколько стоит по факту и в каком качестве оно», - акцентировал Глава Правительства.

Также на совещании обсудили и обеспечение водой ФАПа села Ленино Рыбницкого района. Согласно заключению комиссии наиболее оптимальным видится вариант установки насосного оборудования, задействовав один из шахтных колодцев.

«Были отобраны пробы воды и по результатам экспертизы установлено, что вода из ближайшего колодца по своими физико-химическим показателям соответствует требованиям в качестве источника водоснабжения», - рассказал Сергей Оболоник.

На все работы необходимо порядка 65 тысяч рублей.
источник: gov-pmr.org
  • Сегодня, 09:28
  • DTV
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