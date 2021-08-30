вросоюз принял решение исключить США, а также еще четыре страны из перечня стран и территорий, с которыми рекомендовано открыть внешние границы. Об этом свидетельствует заявление Совета ЕС, распространенное 30 августа.
Кроме того, из списка исключили самопровозглашенное Косово. Соответствующее решение было принято на основе эпидемиологической обстановки в указанных государствах, сообщает iz.ru
«Совет обновил список страны и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, США, Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово исключены из этого списка», — говорится в заявлении.
Всего в перечень входят 18 государств.
18 июня Совет ЕС принял решение открыть границы для граждан США. Также в обновленный список стран, в отношении которых должны быть сняты ограничения на поездки, добавили Албанию, Ливан, Северную Македонию, Сербию.
Ранее, 13 мая, Еврокомиссия представила рекомендации, которые страны-члены должны учитывать при открытии государственных границ и возобновлении туристических поездок.
1 июня семь стран Евросоюза начали выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Документ призван облегчить въезд в страны ЕС, является бесплатным и доступен в электронном и бумажном форматах.