Стоимость газа на нидерландском хабе TTF побила исторический рекорд. Она взлетела до $ 608 за тысячу кубометров. По таким ценам торговали сегодня топливом с TTF с доставкой в ноябре на бирже ICE.
Как отмечает в Twitter корреспондент Bloomberg Стефен Стапжински, причины все те же: высокая цена на квоты выброса СО₂ и слабые поставки из Норвегии и России. К ним добавились страхи, что ураган «Ида», бушующий в США, задержит доставку американского СПГ покупателям, сообщает eadaily.com
Стоимость газа моментально сказалась на оптовых ценах на электроэнергию в странах ЕС. Так, в Германии она выросла до 110 евро за МВт.
Рост цен на газ в Европе уже привел к рекордным показателям «Газпрома». Чистая прибыль компании в первом полугодии по МСФО составила 995 млрд рублей — в 22 раза больше, чем в прошлом году.
«Достижению такого результата способствовал не только рост экспортных доходов, но и сохранение строгого контроля операционных затрат», — заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
Напомним, что цены на газ в Европе аномально растут все лето. В этот период времени они обычно находятся на самом низком уровне. Однако, как сообщало EADaily, из-за холодной зимы и весны и восстановления экономики страны ЕС нарастили потребление и их хранилища рекордно опустели. Менее чем за два месяца до начала отопительного сезона уровень их заполнения составляет 66%.
Одна из причин — поставщики СПГ снизили за 8 месяцев экспорт газа в Европу более чем на 17 млрд кубометров, перенаправив грузы в более выгодные Азию и Южную Америку. Алжир, «Газпром» и Азербайджан поставили на европейский рынок дополнительные по сравнению с прошлым годом объемы, но их хватило лишь для того, чтобы компенсировать сокращение поставок СПГ.
В «Газпроме» сообщают, что сейчас выполняют контрактные обязательства, а дополнительные заявки выполнят после запуска «Северного потока — 2». Его запуск должен был состояться еще в первой половине прошлого года, однако санкции США затянули его достройку более чем на полтора года.