Dnestr.TV

 
0

Цены на газ в Европе аномально растут

Цены на газ в Европе аномально растут
Стоимость газа на нидерландском хабе TTF побила исторический рекорд. Она взлетела до $ 608 за тысячу кубометров. По таким ценам торговали сегодня топливом с TTF с доставкой в ноябре на бирже ICE.

Как отмечает в Twitter корреспондент Bloomberg Стефен Стапжински, причины все те же: высокая цена на квоты выброса СО₂ и слабые поставки из Норвегии и России. К ним добавились страхи, что ураган «Ида», бушующий в США, задержит доставку американского СПГ покупателям, сообщает eadaily.com

Стоимость газа моментально сказалась на оптовых ценах на электроэнергию в странах ЕС. Так, в Германии она выросла до 110 евро за МВт.

Рост цен на газ в Европе уже привел к рекордным показателям «Газпрома». Чистая прибыль компании в первом полугодии по МСФО составила 995 млрд рублей — в 22 раза больше, чем в прошлом году.

«Достижению такого результата способствовал не только рост экспортных доходов, но и сохранение строгого контроля операционных затрат», — заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Напомним, что цены на газ в Европе аномально растут все лето. В этот период времени они обычно находятся на самом низком уровне. Однако, как сообщало EADaily, из-за холодной зимы и весны и восстановления экономики страны ЕС нарастили потребление и их хранилища рекордно опустели. Менее чем за два месяца до начала отопительного сезона уровень их заполнения составляет 66%.

Одна из причин — поставщики СПГ снизили за 8 месяцев экспорт газа в Европу более чем на 17 млрд кубометров, перенаправив грузы в более выгодные Азию и Южную Америку. Алжир, «Газпром» и Азербайджан поставили на европейский рынок дополнительные по сравнению с прошлым годом объемы, но их хватило лишь для того, чтобы компенсировать сокращение поставок СПГ.

В «Газпроме» сообщают, что сейчас выполняют контрактные обязательства, а дополнительные заявки выполнят после запуска «Северного потока — 2». Его запуск должен был состояться еще в первой половине прошлого года, однако санкции США затянули его достройку более чем на полтора года.
  • Сегодня, 10:13
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна