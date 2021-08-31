В Республике Молдавия сегодня, 31 августа, отмечается национальный праздник Limba Noastră (Наш язык). В День государственного языка, который определен как «румынский», большинство граждан продолжают считать именно «молдавский» элементом своей идентичности.
Основные мероприятия проходят в Кишиневе на открытом воздухе, однако их программа будет укорочена из-за пандемии коронавируса. Председатель парламента Игорь Гросу, возложив цветы к памятнику основателю молдавской государственности Штефану чел Маре и поздравляя соотечественников, подчеркнул, что День румынского языка должен объединить нацию, сообщает eadaily.com
«Уважение тем, кто 32 года назад принял такое решение и восстановил статус румынского языка и латиницы. Желаю, чтобы в юбилей независимости мы гордились тем, что говорим на румынском. Только так мы сможем уважать себя и продвигать национальные ценности. Долгих лет румынскому языку и говорящим на нем. Сегодня и каждый день!» — заявил спикер.
В 1989 году Верховный совет МССР провозгласил молдавский официальным языком в «политической, экономической, социальной и культурной сферах» и принял закон о возврате молдавского языка к латинской графике. Но в июне 1990 года уже парламент РМ объявил 31 августа Национальным днем языка, первоначально присвоив ему название «День нашего румынского языка». Только в 1994 году праздник стал называться как сейчас. Он так и не стал объединяющим.
Название праздника полностью заимствовано у Алексея Матеевича, поэта и переводчика, священника (в том числе, и военного священника русской армии). Это стихотворение стало текстом молдавского гимна. Посвятил Матеевич его своему родному, молдавскому языку. Историки отмечают, что за всю жизнь Алексей Матеевич ни в одном документе, произведении, письме, не называл молдавский язык «румынским», тем более не призывал к объединению с Румынией.
Напомним, в декабре 2013 года Конституционный суд РМ провозгласил румынский язык официальным языком, ссылаясь на «превалирование текста Декларации о независимости над текстом Конституции». При этом в Конституцию соответствующие изменения пока так и не внесены.
Как сообщало EADaily , нынешний президент Молдавии Майя Санду обладает румынским гражданством и не скрывает своих унионистских взглядов. По её словам, если бы сейчас прошел референдум об объединении, она его поддержит. После вступления в должность она первым делом вернула румынский язык на официальный сайт своей администрации заменив аббревиатуры MD на RO. Выступая с трибуны ПАСЕ, она объявила о желании конституционно закрепить румынский язык в качестве государственного. До этого, когда Санду возглавляла министерство просвещения, в молдавских школах «Историю Молдавии» заменили на «Историю румын», а изучение родного — молдавского языка заменили преподаванием румынского.