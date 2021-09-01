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Зеленский заявил о планах строительства на Украине пяти энергоблоков АЭС по технологии США

Зеленский заявил о планах строительства на Украине пяти энергоблоков АЭС по технологии США

По словам украинского президента, общая стоимость проекта составит до $30 млрд.
Украинская сторона подписала с американской компанией Westinghouse Electric меморандум, предусматривающий строительство по ее технологии энергоблока Хмельницкой АЭС и впоследствии еще четырех блоков стоимостью до $30 млрд. Об сообщил во вторник президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в США.

"Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" (государственная компания - оператор всех АЭС Украины - прим. ТАСС) и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем - еще четырех блоков по их технологии. Общая стоимость проекта - до $30 млрд", - написал Зеленский в Twitter, передает ТАСС.

При этом украинский президент не уточнил источник финансирования этого проекта.

Зеленский также сообщил, что министры энергетики Украины и США Дженнифер Грэнхолм подписали во вторник в Вашингтоне совместное заявление о начале стратегического диалога между двумя странами в сферах энергетики и климата.

Ядерное топливо производства американской Westinghouse для реакторов ВВЭР-1000 используют на шести энергоблоках украинских АЭС. К концу 2021 года объемы поставок топлива, как ожидается, увеличатся до семи партий перегрузки ежегодно: четыре - для Запорожской АЭС, две - для Южно-Украинской АЭС и одна - для Ровенской АЭС. На украинских АЭС работают 15 энергоблоков, из них 13 - с реакторами типа ВВЭР-1000, два - ВВЭР-440, все они строились под топливо российской компании ТВЭЛ. После государственного переворота на Украине в 2014 году новая власть объявила о планах постепенного отказа от российского и перехода на американское топливо. Использование в реакторах украинских АЭС американских топливных сборок ранее приводило к внеплановым остановкам и длительным ремонтам энергоблоков. Кабинет министров Украины утвердил 11 августа государственную экономическую программу обращения с отработавшим ядерным топливом до 2025 года, которая позволит отказаться от необходимости его вывоза в РФ.

В конце 2018 года стало известно, что украинская компания "Энергоатом" и ТВЭЛ продлили контракт на поставки российского ядерного топлива до 2025 года. В Росатоме отмечали, что ТВЭЛ продолжит гарантированно обеспечивать по имеющемуся контракту украинские АЭС современным и экономически эффективным ядерным топливом. При этом основными приоритетами в сотрудничестве остаются максимальная ядерная безопасность и надежность топливных сборок.
tass.ru
  • Сегодня, 05:17
  • DTV
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