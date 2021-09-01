Инфляция в еврозоне достигла десятилетнего максимума — по предварительной оценке, она ускорилась до 3%. Накануне о максимальной с 2008 года инфляции сообщила Германия
Инфляция по итогам августа в еврозоне составит 3% в сравнении с тем же месяцем 2020 года, сообщил 31 августа Евростат — статистическое ведомство Еврокомиссии. Инфляция ускорилась в сравнении с июлем, когда ее оценили в 2,2% год к году.
Как передает forbes.ru, сильнее всего в августе выросли цены на энергию — на 15,4% в сравнении с 14,3% в июле. Промышленные товары подорожали на 2,7% (в июле было 0,7%), продукты питания, алкоголь и табак — на 2% (1,6% в июле). Инфляция в 19 странах, использующих евро, поднялась до наивысшего значения за 10 лет, отметил Reuters. Результат оказался существенно выше прогнозируемых 2,7% и целевого значения Европейского центробанка 2%. По мнению агентства, темпы роста цен достигнут пика только к ноябрю.
Накануне Германия сообщила, что ее инфляция в августе достигла самого высокого уровня с 2008 года. Там рост потребительских цен составил 3,4% в сравнении с тем же месяцем 2020 года. В тот же день Испания заявила об удорожании товаров на 3,4%. 31 августа Франция сообщила о самой высокой инфляции почти за три года.
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9 сентября ожидается заседание Европейского ЦБ. Пока его руководство не пришло к единому мнению о том, когда начать сворачивать стимулирующие программы, считает CNBC. Повышенные значения инфляции в августе, вероятно, добавят давления на руководителей ЦБ еврозоны, считает телеканал. Ведущий экономист ЕЦБ Филип Лейн говорит, что инфляция носит временный характер, поскольку остается сдержанным рост зарплат, который необходим для устойчивости цен, добавил Reuters.
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл 27 августа тоже усомнился, что цены будут расти на протяжении долгого времени. Он отметил, что несвоевременные действия могут замедлить снижение безработицы и другую экономическую активность и снизить инфляцию даже сильнее, чем следует. Пока продолжается спад на рынке труда и продолжается пандемия, такая ошибка может стать особенно пагубной, заявил Пауэлл.
Российский центробанк с начала года уже четыре раза повысил ключевую ставку, которая влияет на доступность денег в экономике. 23 июля ставку повысили сразу на один процентный пункт — до 6,5%. Это самое резкое повышение с декабря 2014 года. До марта, когда ставку подняли в первый раз в 2021 году, она составляла 4,25% — рекордно низкий для России уровень.
Инфляция в России в июле составила 6,46%, сообщал Росстат. Это немного меньше, чем было в июне: 6,5% — рекорд с августа 2016 года. Значительный вклад в инфляцию внес рост цен на продукты. forbes.ru