Руководители исполнительных органов госвласти в рамках заседания Правительства поддержали инициативу о внесении изменения и дополнения в закон «Об акцизах». Суть одной из поправок в том, чтобы расширить рамки подакцизных товаров, импортируемых в Приднестровье, различными видами электронных сигарет.
Всемирная организация здравоохранения считает табачную эпидемию одной из значительных угроз для здоровья населения мира. Главная цель государственных антитабачных кампаний — сократить число провоцируемых курением заболеваний. Некоторые время предполагалось, что электронные сигареты могут способствовать прекращению курения и помогут курильщикам отказаться от обычных сигарет. Однако высококачественные клинические исследования с использованием современных электронных сигарет в настоящее время не доступны. Тем не менее, можно однозначно сказать, что использование электронных сигарет приводит к становлению курения нормой в общественных местах; игнорированию законодательства о запрете курения в общественных местах электронных сигарет, отвлечению внимания курильщиков от проверенных методов по борьбе с зависимостью, распространению устройств альтернативного курения среди несовершеннолетних, сообщается на сайте Правительства.
Электронные сигареты выделяют как высокореактивные короткоживущие свободные радикалы, так и стабильные, долгоживущие. Химическая природа этих радикалов остается неизвестной. Концентрация свободных радикалов при использовании электронных сигарет в 100-1000 раз ниже, чем в сигаретном дыме, однако эти показатели могут значительно изменяться в зависимости от типа электронных сигарет. Установлено, что ежедневное воздействие свободных радикалов при регулярном использовании электронных сигарет выше, чем при загрязнении воздуха, которое является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, несмотря на то, что вред, наносимый свободными радикалами, ниже при замене обычных сигарет на электронные, нельзя исключать возможность развития неблагоприятных последствий для организма при регулярном использовании электронных сигарет.
Вступление в силу предложения запланировано на 1 января 2022 года. gov-pmr.org