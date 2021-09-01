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Внимание: дети!

Внимание: дети!

С 1 по 13 сентября на территории республики пройдёт декада безопасности дорожного движения «Внимание: дети!». Главная её цель – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Профилактическое мероприятие призвано привлечь всеобщее внимание к обеспечению безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей.

С начала текущего года в Приднестровье произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, при которых один малолетний ребёнок погиб и 11 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, пишет пресс-центр МВД ПМР.

В период декады водителям следует передвигаться с включённым ближним светом фар в светлое время суток, чтобы привлечь внимание пешеходов, особенно тех, кто не достиг совершеннолетия. Приближаясь к месту скопления детей и к пешеходным переходам, необходимо заблаговременно снижать скорость, быть предельно внимательными, проезжая жилые зоны, дворовые территории. Надлежит перевозить несовершеннолетних в машине, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности.

Взрослым необходимо напомнить детям об осторожности на проезжей части. Родителям, особенно учеников младших классов, следует научить их правильно вести себя на тротуаре и дороге, носить светоотражающие элементы на одежде и портфелях. Перед тем как отправиться в школу, госавтоинспекторы рекомендуют вместе с ребёнком заранее построить маршрут, пройти от дома до образовательного учреждения по са́мому безопасному пути. Указать школьнику на участки дороги, требующие особой осторожности при пересечении проезжей части.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 05:27
  • DTV
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