Подборка важных законов и правил, которые заработают в сентябре 2021 года и коснутся многих россиян.
Больничные по уходу за ребенком до семи лет
С 1 сентября родители будут получать больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа. Сумма не будет зависеть от того, лечат ли ребенка в стационарных или амбулаторных условиях. Выплаты будут осуществляться напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка.
"Гаражная амнистия" 1 сентября начинает работу закон, который позволит гражданам по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. Речь идет о гаражах, возведенных в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года.
Бесплатно и в упрощенном порядке оформить землю и постройку на ней можно до 1 сентября 2026 года.
Обжалование штрафов онлайн
С 1 сентября вступают в силу новые правила обжалования штрафов за нарушение ПДД. Теперь это можно будет сделать через портал госуслуг или сайт суда, если у него есть для этого техническая возможность.
Зарегистрированный на портале автомобилист должен изложить в жалобе обстоятельства и аргументировать позицию, почему считает постановление неправильным. В специальной форме можно будет также приложить доказательства — документы, фотографии, видеозаписи. "Пушкинская карта" для молодежи
1 сентября молодые люди от 14 до 22 лет смогут получить "Пушкинскую карту", которая позволит бесплатно посещать концерты, музеи и театры. Номинал карты составит 3 тыс. рублей. Эти деньги уже будут лежать на карте при получении, их нужно будет израсходовать за четыре месяца в любом регионе России. На участие в программе заявлено уже более 1300 учреждений и более 7 тысяч мероприятий, их число будет расти. Список мероприятий по "Пушкинской карте" появится на сайте культура.рф в сентябре. Ключом к "Пушкинской карте" является мобильное приложение "Госуслуги. Культура".
Операторов обяжут получать согласие граждан на распространение персональных данных в интернете
С 1 сентября начинает работу закон, который усиливает контроль со стороны граждан за оборотом их персональных данных, а также предоставляет право требовать удаления своих данных с любого ресурса в течение трех дней, если распространение происходит незаконно. Закон определил, что для распространения данных нужно получить у человека явно выраженное согласие в форме, которая соответствует приказу Роскомнадзора. Оператор в согласии должен обозначить цель обработки данных, их перечень, срок действия согласия, а также категории и перечень сведений, которые пользователь запрещает передавать третьим лицам.
Обязательная предзащита диссертаций для аспирантов
1 сентября вступает в силу закон, который возвращает обязательную предзащиту диссертаций и отменяет госаккредитацию программ аспирантуры. При этом высшие учебные заведения будут организовывать научное сопровождение молодого исследователя до защиты.
Усиление контроля в сфере азартных игр
1 сентября начнет работу Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Компания будет выявлять незаконную деятельность по организации азартных игр в интернете, выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за проведением таких игр. Целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр, направят общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.
Банк не сможет отказать в обслуживании счета без проведения специальной проверки
1 сентября вступит в силу большая часть норм закона об исключении необоснованного применения кредитными организациями права на отказ в совершении операций по распоряжениям клиентов. Отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при проведении проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма. Решение будет принимать глава кредитной организации или уполномоченное им лицо. Ранее такой отказ был возможен, в частности, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, либо посчитал ту или иную операцию подозрительной. Объяснять причины, по которым заблокирован счет или отказано в совершении операций по счету, банк был не обязан.
Лекарства можно купить через сайты-агрегаторы
С 1 сентября аптеки смогут продавать лекарственные препараты с помощью маркетплейсов. Ранее для этого им необходимо было иметь собственный сайт. При дистанционной продаже цены на лекарства не должны быть выше тех, что установлены в самой аптеке. Ответственность за условия хранения и качество лекарств несут аптечные организации, даже если медикаменты были куплены на сайте партнера и доставлены курьерскими компаниями.
Постоянные сниженные тарифы на роуминг между Россией и Белоруссией
1 сентября страны перейдут на постоянное применение сниженных тарифов для роуминговых абонентов, ранее оно проходило в тестовом режиме.
Обновленные правила перевозки животных по железной дороге
С 1 сентября определяется единый общий порядок организации транспортировки животных по железной дороге. В них среди прочего установлено, что грузоотправитель обязан обеспечить животных безопасными для здоровья кормами, емкостями для запаса воды, подстилками. Также описаны обязанности перевозчика, проводника и персонала поезда.
Утверждается электронный документ о смерти
Начиная с 1 сентября с согласия родственников медицинское свидетельство о смерти будет формироваться в электронном виде с последующей передачей информации в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения и направлением для регистрации в ЗАГС. Это обеспечивает возможность ведения медицинской документации в электронной форме и позволяет создать единую базу данных медицинских свидетельств о смерти.
Обновится Единая методика определения расходов на ремонт поврежденного транспортного средства по договору ОСАГО
С 20 сентября вступит в силу новый порядок формирования и утверждения справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часов работ, включая их публичное обсуждение. Очередная версия справочников перед утверждением будет проходить общественное обсуждение на сайте профессионального объединения страховщиков. Высказывать замечания и предложения по предлагаемой средней стоимости запчастей, материалов и работ сможет неограниченный круг лиц.
Электронный сертификат для инвалидов
26 сентября к способам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), помимо их предоставления или компенсации за самостоятельно приобретенное средство, добавится еще один — электронный сертификат. Инвалиды смогут использовать его для приобретения ТСР в любом магазине, в том числе онлайн, с 27 сентября. Документом также устанавливается круг лиц, которые вправе использовать электронный сертификат, а также виды товаров, работ и услуг, которые можно приобретать с помощью такого сертификата. Фото, источник: tass.ru