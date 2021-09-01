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Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с запретом на въезд на территорию Украины автотранспорта с приднестровскими регистрационными номерными знаками

Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с запретом на въезд на территорию Украины автотранспорта с приднестровскими регистрационными номерными знаками

С 1 сентября Украина закрыла доступ на территорию страны приднестровскому автотранспорту без так называемых «нейтральных номеров», реально оформленное количество которых, к слову, сейчас многократно ниже потребностей 120 тыс. автовладельцев левобережья Днестра. Данный возмутительный шаг Киева наносит удар по интересам всех жителей региона, включая десятки тысяч украинских граждан. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ

Необходимо учитывать и тот факт, что блокадные меры Киева в отношении Приднестровья окажут самое негативное влияние на процесс урегулирования конфликта на Днестре, сведут на «нет» все усилия по восстановлению его позитивной динамики. Тем самым Украина полностью дискредитирует себя как гаранта и посредника в работе «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса приднестровского урегулирования (формат «5+2»).

Похоже, что борьба с собственным населением и украинскими гражданами, проживающими на близлежащих территориях, становится «фирменным знаком» политики нынешнего руководства Украины, зачастую вопреки собственным интересам выполняющего указания зарубежных кураторов. Вслед за бесчеловечными водной блокадой Крыма и социально-экономической изоляцией Донбасса, украинские политики принялись за удушение жителей Приднестровья.

Призываем Киев неукоснительно соблюдать свои международные обязательства в сфере прав и свобод человека, а международные структуры прежде всего, Европейский союз, – дать адекватную оценку поведению своих украинских подопечных.
mid.ru
  • Вчера, 19:46
  • DTV
  • Просмотров: 62
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