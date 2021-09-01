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Программа мероприятий к 31-летию ПМР

Программа мероприятий к 31-летию ПМР

2 сентября – День образования Приднестровской Молдавской Республики. Главный праздник страны символизирует единство, сплочённость и стремление приднестровцев развивать молодое государство, образованное 31 год назад.

Праздничные мероприятия пройдут в каждом населённом пункте республики. Представляем сводную программу масштабного праздника, который пройдёт в четверг.

Тирасполь

Торжественные мероприятия начнутся в 8:00 с возложения цветов к могилам павших воинов на Мемориале Воинской Славы. В 8:40 состоится церемония поднятия Государственного флага ПМР и флага Российской Федерации на площади Суворова.

В 9:00 пройдёт Военный парад.

С 9:00 до 17:00 во всех филиалах Тираспольского объединенного музея пройдет День открытых дверей.

Праздничные мероприятия состоятся и в Екатерининском парке. В 10:00 там стартуют гулянья. В это же время на спортплощадках пройдут игры и начнутся соревнования для детей.

В 11:00 всех приглашают на главную сцену парка, где выступит Заслуженный ансамбль народной музыки и танца «Ватра» и другие творческие коллективы столицы.

«Республика детства». Конкурс рисунка под таким названием пройдёт на площадке перед Дворцом детско-юношеского творчества. Начало в 11:00.

С 17:30 в микрорайонах Октябрьском, Кировском и Западном стартует праздничный концертный марафон «С Днем Рождения, Республика!».

Большой праздничный концерт запланирован на 19:00. В Екатерининском парке выступят творческие коллективы республики. В 21:00 небо озарит красочный салют.

Бендеры

В 8:00 у стелы «Город воинской славы» пройдёт Церемония открытия торжественных мероприятий, посвященных празднованию 31-й годовщины со дня образования Приднестровской Молдавской Республики. В это время там состоится награждение бендерчан государственными наградами. После чего к Мемориалу Памяти и Скорби возложат цветы.

Большое музыкально-ярмарочное подворье расположится на площади Освобождения. Посетить его можно с 10:00 до 14:00.

Фестиваль «#Молодежь_Приднестровья» состоится в парке Александра Невского. Начало мероприятий в 17:00. Там же в 21:00 дадут праздничный салют, после которого стартует молодёжная дискотека.

Слободзея

С 9:00 на Аркадном комплексе откроется цикл выставок Центральной районной библиотеки - «Земля, где началась твоя судьба». Слободзейский исторический музей представит экспозиции «Маршрутом великих событий» и «Предметы, хранящие тайну времени и чувств».

Торжественная церемония возложения цветов на Мемориале Славы начнётся в 9:30.

Митинг «С днём рождения, Республика!» в 10:00 пройдёт на Аркадном комплексе. После него все желающие могут посетить концерт «Моя днестровская земля» местных творческих коллективов . В 12:00 состоится квест-игра «Приднестровье – от края до края».

Игровая программа «Мы дети Приднестровья» стартует в 13:00. Большой праздничный концерт Народного эстрадного оркестра «Фаворит» начнётся в 19:00. После него, в 20:00, пройдёт массовое гулянье.

Завершатся праздничные мероприятия салютом. Красочное действо начнётся в 21:00.

Григориополь

В 8:00 на площади Защитников Приднестровья стартует велопробег. В 9:00 запланирован митинг «Люблю тебя, мой край родной!», после которого пройдёт парад-шествие трудовых коллективов. Также состоится Церемония возложения цветов - «Живая память поколений».

IV городской фестиваль-конкурс цветов и цветочных композиций «Букет фантазий» пройдёт в Парке культуры и отдыха. Увидеть цветочные композиции можно с 10:00 до 14:00.

В это же время состоится IV районная выставка-ярмарка мастеров «Человек славен ремеслом», а также музыкально-ярмарочные подворья «Душа народа моего».

Целый день в парке будут работать аттракционы, для детей организуют увлекательные квесты.

Также в парке можно будет увидеть соревнования по вольной борьбе среди детей. Главным призом для победителя среди детей станет живой петух, среди взрослых - баран.

Горожан и гостей города приглашают на II районный фестиваль талантов «Достояние Республики». Начало в 18:00.

Праздничный салют состоится в 21:00. В это же время в парке начнётся массовое гулянье «Приднестровье - частица моей души!».

Дубоссары

Праздничные мероприятия в Дубоссарах начнутся в 10:00. Их откроет велобег, который стартует с площади Победы. Затем в 10:45 на Мемориальном комплексе Воинской Славы состоится Церемония возложения цветов.

Творческие коллективы начнут свои выступления на улицах города в 11:00. С главным праздником страны местные коллективы будут поздравлять защитников ПМР и горожан.

В это же время по ул. Советской можно будет посмотреть праздничный концерт. Также будут представлены развлечения для детей и различные мастер-классы.

С 11:00 до 16:00 на площади Защитников медицинские работники проведут бесплатную диагностику здоровья «Шатер здоровья».

Муниципальный духовой оркестр будет выступать в 17:30 в сквере у городского фонтана. Большой праздничный концерт начнётся в 19:00 на площади Победы. Там же в 21:00 будет дан салют.

Рыбница

В 8:00 пройдёт возложение цветов к памятному знаку генерал-майору К. Н. Цветкову. В 8:30 на Мемориальном комплексе состоится Церемония возложения цветов «Живым героям всем почет, а павшим – Слава!».

На площади Победы в 9:00 начнётся Церемония поднятия государственного флага ПМР и флага г. Рыбница «Крепость, мощь и сила в наших флагах есть» с музыкально-хореографическими элементами. Там же состоится церемония вручения паспортов гражданам республики, достигшим совершеннолетия.

С 9:00 городской парк станет местом проведения многочисленных творческих и спортивных мероприятий. В этот период свои подворья там развернут представители различных организаций и учреждений Рыбницкого района. Также все желающие смогут увидеть Город мастеров, поучаствовать в мастер-классах, для детей проведут развлекательные программы. На Летней эстраде покажут представление «Карамельные приключения трёх котов» для детей .

На площади Победы в 16:00 начнётся большой праздничный концерт «Наполним радостью сердца» местных творческих коллективов. Салют зрители увидят в 21:00.

Каменка

В 8:55 на площади 60-летия Октября состоится торжественная церемония поднятия флага ПМР. В 9:20 на Мемориальном комплексе городского кладбища пройдёт митинг и возложение цветов.

Праздничный концерт с участием творческих коллективов города и района начнётся в 10:00 на площади 60-летия Октября. В это же время там будут работать выставки «Приднестровье: хроника событий», «Моё творчество тебе посвящаю, Республика!», а также «Народное творчество умельцев Каменского района и г. Каменка».

До 15:00 на территории площади будут работать аттракционы. С 14:00 до 16:00 на стадионе «Октомбрие» пройдут турниры по мини-футболу, волейболу, лёгкой атлетике, шашкам и борьбе дзюдо.

На массовые гулянья всех желающих приглашают в 20:00. Мероприятия пройдут на площади Ленина. Праздничный салют начнётся в 22:00.

С более подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайтах госадминистраций.

novostipmr.com
  • Вчера, 19:58
  • DTV
  • Просмотров: 47
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