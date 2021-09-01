2 сентября – День образования Приднестровской Молдавской Республики. Главный праздник страны символизирует единство, сплочённость и стремление приднестровцев развивать молодое государство, образованное 31 год назад.
Праздничные мероприятия пройдут в каждом населённом пункте республики. Представляем сводную программу масштабного праздника, который пройдёт в четверг.
Тирасполь
Торжественные мероприятия начнутся в 8:00 с возложения цветов к могилам павших воинов на Мемориале Воинской Славы. В 8:40 состоится церемония поднятия Государственного флага ПМР и флага Российской Федерации на площади Суворова.
В 9:00 пройдёт Военный парад.
С 9:00 до 17:00 во всех филиалах Тираспольского объединенного музея пройдет День открытых дверей.
Праздничные мероприятия состоятся и в Екатерининском парке. В 10:00 там стартуют гулянья. В это же время на спортплощадках пройдут игры и начнутся соревнования для детей.
В 11:00 всех приглашают на главную сцену парка, где выступит Заслуженный ансамбль народной музыки и танца «Ватра» и другие творческие коллективы столицы.
«Республика детства». Конкурс рисунка под таким названием пройдёт на площадке перед Дворцом детско-юношеского творчества. Начало в 11:00.
С 17:30 в микрорайонах Октябрьском, Кировском и Западном стартует праздничный концертный марафон «С Днем Рождения, Республика!».
Большой праздничный концерт запланирован на 19:00. В Екатерининском парке выступят творческие коллективы республики. В 21:00 небо озарит красочный салют.
Бендеры
В 8:00 у стелы «Город воинской славы» пройдёт Церемония открытия торжественных мероприятий, посвященных празднованию 31-й годовщины со дня образования Приднестровской Молдавской Республики. В это время там состоится награждение бендерчан государственными наградами. После чего к Мемориалу Памяти и Скорби возложат цветы.
Большое музыкально-ярмарочное подворье расположится на площади Освобождения. Посетить его можно с 10:00 до 14:00.
Фестиваль «#Молодежь_Приднестровья» состоится в парке Александра Невского. Начало мероприятий в 17:00. Там же в 21:00 дадут праздничный салют, после которого стартует молодёжная дискотека.
Слободзея
С 9:00 на Аркадном комплексе откроется цикл выставок Центральной районной библиотеки - «Земля, где началась твоя судьба». Слободзейский исторический музей представит экспозиции «Маршрутом великих событий» и «Предметы, хранящие тайну времени и чувств».
Торжественная церемония возложения цветов на Мемориале Славы начнётся в 9:30.
Митинг «С днём рождения, Республика!» в 10:00 пройдёт на Аркадном комплексе. После него все желающие могут посетить концерт «Моя днестровская земля» местных творческих коллективов . В 12:00 состоится квест-игра «Приднестровье – от края до края».
Игровая программа «Мы дети Приднестровья» стартует в 13:00. Большой праздничный концерт Народного эстрадного оркестра «Фаворит» начнётся в 19:00. После него, в 20:00, пройдёт массовое гулянье.
Завершатся праздничные мероприятия салютом. Красочное действо начнётся в 21:00.
Григориополь
В 8:00 на площади Защитников Приднестровья стартует велопробег. В 9:00 запланирован митинг «Люблю тебя, мой край родной!», после которого пройдёт парад-шествие трудовых коллективов. Также состоится Церемония возложения цветов - «Живая память поколений».
IV городской фестиваль-конкурс цветов и цветочных композиций «Букет фантазий» пройдёт в Парке культуры и отдыха. Увидеть цветочные композиции можно с 10:00 до 14:00.
В это же время состоится IV районная выставка-ярмарка мастеров «Человек славен ремеслом», а также музыкально-ярмарочные подворья «Душа народа моего».
Целый день в парке будут работать аттракционы, для детей организуют увлекательные квесты.
Также в парке можно будет увидеть соревнования по вольной борьбе среди детей. Главным призом для победителя среди детей станет живой петух, среди взрослых - баран.
Горожан и гостей города приглашают на II районный фестиваль талантов «Достояние Республики». Начало в 18:00.
Праздничный салют состоится в 21:00. В это же время в парке начнётся массовое гулянье «Приднестровье - частица моей души!».
Дубоссары
Праздничные мероприятия в Дубоссарах начнутся в 10:00. Их откроет велобег, который стартует с площади Победы. Затем в 10:45 на Мемориальном комплексе Воинской Славы состоится Церемония возложения цветов.
Творческие коллективы начнут свои выступления на улицах города в 11:00. С главным праздником страны местные коллективы будут поздравлять защитников ПМР и горожан.
В это же время по ул. Советской можно будет посмотреть праздничный концерт. Также будут представлены развлечения для детей и различные мастер-классы.
С 11:00 до 16:00 на площади Защитников медицинские работники проведут бесплатную диагностику здоровья «Шатер здоровья».
Муниципальный духовой оркестр будет выступать в 17:30 в сквере у городского фонтана. Большой праздничный концерт начнётся в 19:00 на площади Победы. Там же в 21:00 будет дан салют.
Рыбница
В 8:00 пройдёт возложение цветов к памятному знаку генерал-майору К. Н. Цветкову. В 8:30 на Мемориальном комплексе состоится Церемония возложения цветов «Живым героям всем почет, а павшим – Слава!».
На площади Победы в 9:00 начнётся Церемония поднятия государственного флага ПМР и флага г. Рыбница «Крепость, мощь и сила в наших флагах есть» с музыкально-хореографическими элементами. Там же состоится церемония вручения паспортов гражданам республики, достигшим совершеннолетия.
С 9:00 городской парк станет местом проведения многочисленных творческих и спортивных мероприятий. В этот период свои подворья там развернут представители различных организаций и учреждений Рыбницкого района. Также все желающие смогут увидеть Город мастеров, поучаствовать в мастер-классах, для детей проведут развлекательные программы. На Летней эстраде покажут представление «Карамельные приключения трёх котов» для детей .
На площади Победы в 16:00 начнётся большой праздничный концерт «Наполним радостью сердца» местных творческих коллективов. Салют зрители увидят в 21:00.
Каменка
В 8:55 на площади 60-летия Октября состоится торжественная церемония поднятия флага ПМР. В 9:20 на Мемориальном комплексе городского кладбища пройдёт митинг и возложение цветов.
Праздничный концерт с участием творческих коллективов города и района начнётся в 10:00 на площади 60-летия Октября. В это же время там будут работать выставки «Приднестровье: хроника событий», «Моё творчество тебе посвящаю, Республика!», а также «Народное творчество умельцев Каменского района и г. Каменка».
До 15:00 на территории площади будут работать аттракционы. С 14:00 до 16:00 на стадионе «Октомбрие» пройдут турниры по мини-футболу, волейболу, лёгкой атлетике, шашкам и борьбе дзюдо.
На массовые гулянья всех желающих приглашают в 20:00. Мероприятия пройдут на площади Ленина. Праздничный салют начнётся в 22:00.
С более подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайтах госадминистраций.