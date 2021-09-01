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В молдавские рестораны будут пускать с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом

В молдавские рестораны будут пускать с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом

В ресторанах и барах Молдовы вводится обязательство представлять сертификат о вакцинации или тест. Об этом сообщил министр экономики РМ Серджиу Гайбу в ходе встречи с представителями HORECA, которая состоялась сегодня.

Сотрудники, которые трудятся в сфере HORECA и торговли должны представить документ, подтверждающий факт вакцинации, или отрицательный тест на SARS-CoV-2 или справку о наличии антител. Также администраторы заведений будут принимать решения об объявлении заведения ”COVID free”, что позволить принимать вакцинированных клиентов или предоставивших отрицательные тесты на наличие коронавируса. В остальных случаях рестораны и бары должны ограничить доступ клиентов в заведения, - указывается в пресс - сообщении министерства экономики РМ.

Чиновники уточнили, что соответствующие меры касаются заведений общественного питания, частных мероприятий, организованных в заведениях, сотрудников, занятых в сфере торговли и т.д.
kp.md
  • Вчера, 20:07
  • DTV
  • Просмотров: 55
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