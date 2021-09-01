Торжественный марш защитников Отечества по площади Суворова уже давно стал неотъемлемой частью празднования Дня Республики. Тридцать первая годовщина образования ПМР не была исключением.
К девяти часам утра на площади выстроились 18 парадных расчетов общей численностью около 1300 человек. Здесь были представлены все силовые структуры Приднестровья. В строю стояли как юные кадеты и суворовцы, так и ветераны, защищавшие республику в 1992 году.
Процедура торжества, как всякого другого воинского ритуала, детально прописана в Уставе гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил ПМР. В полном соответствии с ним в девять часов над площадью прозвучало: «Парад, смирно! Для встречи слева – на караул!»
Командовавший парадом начальник Главного штаба Вооруженных сил генерал-майор Павел Михайлов отдал рапорт принимавшему парад министру обороны Приднестровской Молдавкой Республики генерал-майору Олегу Обручкову. Объехав выстроенные на площади парадные расчеты и поздравив их с праздником, руководитель военного ведомства доложил Главнокомандующему Вадиму Красносельскому о готовности войск к параду, передает novostipmr.com.
В своем выступлении Вадим Красносельский отметил, что за 31 год существования республики на ее долю выпало немало испытаний, но единство и сплоченность Приднестровского народа позволяют их преодолевать. Глава государства подчеркнул, что создание приднестровского государства в 1992 году стало ответом на предательскую политику руководства СССР и воинствующий национализм со стороны Молдовы, именно образование независимого Приднестровья явилось гарантией соблюдения прав человека, гарантией беспрепятственного использования родного языка, культуры и традиций.
Собравшиеся на площади почтили минутой молчания память павших защитников Отечества.
«Курс республики остается прежним - независимость, укрепление общности приднестровского народа и построение социально ориентированного государства с рыночной формой экономики. За последние пять лет нам удалось сделать большой шаг вперед. Мы ремонтируем и строим социальную инфраструктуру, создаем новые парки и скверы, решаем проблему долгостроев, модернизируем инженерные коммуникации, то есть вместе делаем Приднестровье современным, инфраструктурно развитым, благополучным для жизни. И эта работа, как бы ни было сложно, будет продолжена», - подчеркнул Вадим Красносельский.
Приднестровье последовательно выстраивает свою внешнюю политику с позиций открытого и равного диалога со всеми государствами и международными организациями. Вадим Красносельский выразил искреннюю благодарность Российской Федерации, которая является для республики стратегическим партнером и защитником.
Поздравив всех с 31-й годовщиной образования ПМР, Президент завершил свое выступление словами: «Да здравствует Приднестровская Молдавская Республика!» Ответом стало громкое троекратное «Ура!».
И вновь над площадью прозвучала команда: «Парад, смирно! К торжественному маршу!» По традиции прохождение войск открыли воспитанники Республиканского кадетского корпуса во главе с начальником, майором милиции Николаем Ганевичем. Следом за ними по главной площади республики отчеканили шаг суворовцы, офицеры Министерства обороны, курсанты Военного института, воины-мотострелки, авиаторы, артиллеристы, бойцы Отряда специального назначения, миротворцы, парадные расчеты Министерства внутренних дел, Пограничного управления МГБ ПМР, Черноморского казачьего войска и конвойного батальона Министерства юстиции. Отдельный парадный расчет составили представительницы прекрасной половины Вооруженных сил во главе с майором Ириной Филиппович.
По окончании торжественного прохождения войск блестящее выполнение строевых приемов продемонстрировали в ходе плац-парада 36 военослужащих роты Почетного караула Министерства обороны ПМР под командованием старшего лейтенанта Евгения Андреева.
На площади их сменил конный парадный расчет во главе с командиром роты служебного коневодства и собаководства Специального отряда быстрого реагирования «Днестр», главным тренером МВД ПМР по конному спорту старшим лейтенантом милиции Анастасией Кудлюк. 19 всадников на лошадях различных пород, в том числе знаменитых орловских рысаках, продемонстрировали зрителям виртуозное мастерство выездки.
В заключение парада Главнокомандующий Вооруженными силами Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поблагодарил командиров парадных расчетов за службу и отличную подготовку к празднику. novostipmr.com