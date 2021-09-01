Скандал между правительством и профсоюзами Молдовы по теме оплаты невакцинированными учителями ПЦР-тестов длится уже неделю, и конца и края ему не видно.
Премьер-министр РМ Наталья Гаврилица и министр образования РМ Алла Немеренко настроены жестко. Если учителя не хотят вакцинироваться — значит должны оплачивать ПЦР-тесты раз в 14 дней.
Противостоят им профсоюзы работников образования и науки, а также мэр Кишинева Ион Чебан. Столичный градоначальник наотрез отказался следовать предписаниям Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) в части санкций против преподавателей школ.
А речь идет именно о санкциях. Провести ПЦР-тест в Молдове стоит 800 леев (около 38 евро). Средняя зарплата учителя — около 6300 леев (304 евро). Оплата тестов означает для педагога потерю ощутимой части своей невеликой зарплаты, пишет sputnik.md.
Выступая в телеэфире, и Гаврилица и Немеренко упирали на тот факт, что вакцинация в Молдове — бесплатная. И что у учителей есть выбор — бесплатно вакцинироваться или платить непосильные деньги за ПЦР-тесты.
На самом деле абсолютно очевидно, что никакого выбора преподавателям не дали. Потому что таких денег, которых требует правительство через НЧКОЗ, у них нет.
При этом ни премьер, ни глава Минздрава РМ и не скрывали, что все это — способ принуждения к вакцинации. Однако слов "обязательная вакцинация" избегали как огня. Это выглядело даже смешно: оба руководителя отрицали, что речь идет об обязательной вакцинации, ссылаясь на тот же самый аргумент, которым подталкивали к прививке — "у учителей есть выбор".
Скандал здесь состоит даже не в том, что учителей заставляют платить. Это как скандал с Биллом Клинтоном и Моникой Левински — всех возмутило не столько то, что президент США вытворял в Овальном кабинете, сколько то, что он лгал под присягой.
В Молдове власть тоже лукавит и играет в игры во время пандемии. Ясно, что деньги педагогов правительству и НЧКОЗ не нужны. Премьер и Минздрав просто хотят принудить преподавателей к вакцинации. Но не хотят, чтобы это выглядело как принуждение. То есть, пытаются скрыть свои истинные мотивы. В кабинете министров прекрасно знают, что обязательная вакцинация — это крайне непопулярная мера. Но понимают и то, что без "обязаловки" будет не сдержать новую волну COVID-19, которая уже захлестывает Молдову. А это, в свою очередь, тоже угрожает серьезными политическими потерями. И, похоже, в итоге власть приняла политическое решение — не принимать никаких решений. Хаотически вводить элементы обязательной вакцинации, но ни в коем случае не произносить этих слов вслух. Действовать в стиле "дорогая, это не то, чем кажется".
Следуя политике "ни мира, ни войны", премьер и Минздрав поддержали решение НЧКОЗ, которое прямо нарушает трудовое законодательство. В полемике с кабмином профсоюзы правильно цитируют п. 7 ст. 10 Закона "Об охране здоровья и безопасности труда": "Меры, связанные с безопасностью, здоровьем и гигиеной труда, ни при каких обстоятельствах не влекут финансовых обязательств со стороны работников".
Но оплачивать ПЦР-тесты учителям работодатель — то есть, правительство — не хочет. Ведь смысл-то задумки в том и состоит, чтобы люди под страхом финансовых обязательств побежали на пункты вакцинации. А если за них платить, идея превращается в полный абсурд.
Собственно, в абсурд она уже превратилась. Мэр Кишинева, которого отношение властей к учителям вывело из себя, заявил, что ПЦР-тесты столичным учителям будет оплачивать муниципальный бюджет. И выделил на это три миллиона леев.
В итоге ситуация приобрела уже откровенно бредовые очертания. Кишиневские учителя, которые не хотят (здесь неважно, по каким причинам) вакцинироваться, на прививочных пунктах так и не появятся. Потому что тесты им оплатит мэрия. Нарушение трудового законодательства происходит уже сейчас, прямо с 1 сентября. Но правительство это поддерживает, потому что не хочет признавать, что напутало и проштрафилось.
Единственный, кто остался в выигрыше — частные клиники, которые проводят ПЦР-тесты. У них прибавилось заказов, хотя, кажется, куда уж больше. Избежать этого хаоса можно было очень просто. Кабинету министров достаточно было набраться мужества, взять на себя политическую ответственность и заявить — в Молдове вводится обязательная вакцинация.
Именно так поступили правительства Азербайджана, Латвии, Таджикистана, Узбекистана, а также России, США, Франции и ряда других стран, которые ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.
Но ведь для этого нужно уметь брать на себя ответственность. А в правительстве "Действия и солидарности" по этой части, похоже, наблюдаются очень большие проблемы.
Отдельное неприятное обстоятельство состоит в том, что кабинету министров Гаврилицы даже бояться нечего. Им ничто не угрожает, сколько бы непопулярных (но необходимых) решений кабмин ни принял. Нет в Молдове сейчас такой силы, которая могла бы пошатнуть правительство. Видимо, дело тут в другом. Облик нынешней однопартийной власти в Молдове — это прежде всего имидж Майи Санду. От непопулярных действий правительства светлый образ президента-реформатора может и пострадать.
Возможно, именно в этом причина нежелания кабмина браться за дело вакцинации всерьез и жестко. Как того заслуживают масштабы угрозы. Ведь сама же премьер и пугала, что если ничего не предпринимать, то осенью новых случаев COVID-19 будет "до трех тысяч" в день. С такими подходами — точно, так и будет.
Александр Исаев, sputnik.md Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.