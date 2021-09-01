В соответствии с Рекомендацией о поэтапной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет Европы пересмотрел и обновил список стран в отношении которых следует снять ограничения на поездки.
В частности, из списка были исключены Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Республика Северная Македония и Соединенные Штаты Америки, передает noi.md ссылаясь на mold-street.com
Что касается жителей 18 государств и трех территорий: Тайваня, Гонконга и Макао, то с 30 августа 2021 года государства-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах.
Это не затронет возможности государств-членов отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для путешественников с полной вакцинацией, говорится в заявлении Совета Европы.
Из списка исключены 18 государств: Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Канада, Япония, Иордания, Новая Зеландия, Катар, Республика Молдова, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Украина и Китай, с оговоркой о подтверждении взаимности.
Как указано в рекомендации Совета, этот список будет и дальше регулярно пересматриваться и, при необходимости, обновляться.
В категории субъектов и территориальных властей, которые не признаны государствами хотя бы одним государством-членом ЕС, ограничения на поездки для Тайваня также должны быть постепенно отменены.
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для целей данной рекомендации.
Критерии определения третьих стран, для которых необходимо снять текущие ограничения на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они касаются эпидемиологической ситуации и общего ответа на COVID-19, а также надежности информации и источников доступных данных. Взаимность также следует рассматривать в индивидуальном порядке.
Страны, входящие в Шенгенскую зону (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), также участвуют в этой рекомендации.
30 июня 2020 года Совет Европы принял рекомендацию о поэтапной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС. Рекомендация содержала первоначальный список стран, в отношении которых государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах. Список должен периодически пересматриваться и при необходимости обновляться. Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти государств-членов несут ответственность за выполнение рекомендаций. Они могут при полной прозрачности только постепенно снимать ограничения на поездки для стран, указанных в списке.
Государство-член не должно принимать решение об отмене ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в список, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом, говорится в заявлении Совета Европы.