Dnestr.TV

 
0

5 сентября в Бендерах пройдет финал розыгрыша Кубка ПМР по футболу

5 сентября в Бендерах пройдет финал розыгрыша Кубка ПМР по футболу

В это воскресенье, 5 сентября, в Приднестровье пройдет финал розыгрыша Кубка ПМР по футболу. В мае и июне одновременно с играми первого круга Чемпионата ПМР по футболу среди любительских команд 8 команд приняли участие в розыгрыше Кубка ПМР по футболу 2021 года.

Были сыграны четвертьфинальные и полуфинальные матчи. По их результатам в финал вышли две команды – футбольные клубы «Тигина» из Бендер и «Искра» из Рыбницы, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.

Финал розыгрыша Кубка ПМР по футболу среди любительских команд пройдёт на Центральном городском стадионе в Бендерах.

Начало матча в 17:00, вход на стадион бесплатный. По окончании матча состоится награждение команд.

bendery-ga.org
  • Сегодня, 12:22
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна