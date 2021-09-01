В это воскресенье, 5 сентября, в Приднестровье пройдет финал розыгрыша Кубка ПМР по футболу. В мае и июне одновременно с играми первого круга Чемпионата ПМР по футболу среди любительских команд 8 команд приняли участие в розыгрыше Кубка ПМР по футболу 2021 года.
Были сыграны четвертьфинальные и полуфинальные матчи. По их результатам в финал вышли две команды – футбольные клубы «Тигина» из Бендер и «Искра» из Рыбницы, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
Финал розыгрыша Кубка ПМР по футболу среди любительских команд пройдёт на Центральном городском стадионе в Бендерах.
Начало матча в 17:00, вход на стадион бесплатный. По окончании матча состоится награждение команд.