Dnestr.TV

 
0

Эколог: Бассейн реки Днестр находится в катастрофическом состоянии

Эколог: Бассейн реки Днестр находится в катастрофическом состоянии

По словам председателя ассоциации EcoDava Игоря Сырбу, бассейн реки Днестр находится в катастрофическом экологическом состоянии.

В сообщении на своей странице в Facebook он отмечает, что река Днестр теперь больше похожа на болото, а глубина местами достигает одного метра, передает noi.md

«На территории Украины много заводов по производству калийных удобрений, старые залежи пестицидов очень вредны, опасны для здоровья человека, они находятся в непосредственной близости от реки, и эти отходы попадают в воды Днестра», – пишет Игорь Сырбу.

При этом он уточняет, что проблема реки является серьезной и зависит не только от загрязнения, но и от того, что на Украине на Днестре строятся новые накопительные озера и гидротехнические узлы, что привело к радикальным изменениям. К сожалению, температура и гидрологический режим привели к тому, что 80% речной фауны исчезло, а поток воды, достигающий территории Республики Молдова, внезапно уменьшился.

«В 2013 году между Молдовой и Украиной был подписан документ, который предусматривает защиту и устойчивое развитие бассейна реки Днестр. Однако до сих пор ничего не сделано, а меры, которые необходимо принять, остались только на бумаге», – подчеркивает председатель EcoDava.

Для Республики Молдова вода из реки Днестр жизненно важна. Следует отметить, что стратегическим резервуаром питьевой воды в столице является озеро Гидигич, в которое через реку Бык (которая также чрезвычайно загрязнена) за последние 30 лет без каких-либо предварительных условий и без всякой фильтрации сливаются сточные воды из Калараша и Страшен. Это превращает стратегический резервуар питьевой воды столицы в огромный канализационный коллектор, образуя здесь также опасную экологическую бомбу.

«Мы просим руководство Республики Молдова незамедлительно отреагировать для предотвращения экологической трагедии! К сожалению, мы теряем нашу главную реку, а другой реки у нас нет. В то время как власти обоих государств озабочены политикой, массовое загрязнение реки Днестр затрагивает как население Молдовы, так и граждан Украины», – заключил Сырбу.

noi.md
  • Сегодня, 20:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна