По словам председателя ассоциации EcoDava Игоря Сырбу, бассейн реки Днестр находится в катастрофическом экологическом состоянии.
В сообщении на своей странице в Facebook он отмечает, что река Днестр теперь больше похожа на болото, а глубина местами достигает одного метра, передает noi.md
«На территории Украины много заводов по производству калийных удобрений, старые залежи пестицидов очень вредны, опасны для здоровья человека, они находятся в непосредственной близости от реки, и эти отходы попадают в воды Днестра», – пишет Игорь Сырбу.
При этом он уточняет, что проблема реки является серьезной и зависит не только от загрязнения, но и от того, что на Украине на Днестре строятся новые накопительные озера и гидротехнические узлы, что привело к радикальным изменениям. К сожалению, температура и гидрологический режим привели к тому, что 80% речной фауны исчезло, а поток воды, достигающий территории Республики Молдова, внезапно уменьшился.
«В 2013 году между Молдовой и Украиной был подписан документ, который предусматривает защиту и устойчивое развитие бассейна реки Днестр. Однако до сих пор ничего не сделано, а меры, которые необходимо принять, остались только на бумаге», – подчеркивает председатель EcoDava.
Для Республики Молдова вода из реки Днестр жизненно важна. Следует отметить, что стратегическим резервуаром питьевой воды в столице является озеро Гидигич, в которое через реку Бык (которая также чрезвычайно загрязнена) за последние 30 лет без каких-либо предварительных условий и без всякой фильтрации сливаются сточные воды из Калараша и Страшен. Это превращает стратегический резервуар питьевой воды столицы в огромный канализационный коллектор, образуя здесь также опасную экологическую бомбу.
«Мы просим руководство Республики Молдова незамедлительно отреагировать для предотвращения экологической трагедии! К сожалению, мы теряем нашу главную реку, а другой реки у нас нет. В то время как власти обоих государств озабочены политикой, массовое загрязнение реки Днестр затрагивает как население Молдовы, так и граждан Украины», – заключил Сырбу.