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Захарова предостерегла Вашингтон от использования Киева в качестве орудия против России

Захарова предостерегла Вашингтон от использования Киева в качестве орудия против России

Дипломат подчеркнула, что Украине следует руководствоваться интересами и волей своего народа, а не интересами и волей американского политического истеблишмента

Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к печальным последствиям для Украины. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям. И последствия в данном случае я имею ввиду для Украины", - сказала она.

Захарова также подчеркнула, что некоторые из этих последствий "уже налицо". Это, по ее словам, и потеря собственных национальных интересов, и дисфункция государства, и подмена интересов и функций собственного государства интересами и функциями США. "По-моему, это и потеря исторической идентификации", - добавила она.

Дипломат подчеркнула, что Украине следует руководствоваться интересами и волей своего народа, а не интересами и волей американского политического истеблишмента.
tass.ru
  • Сегодня, 20:12
  • DTV
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