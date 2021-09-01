Дипломат подчеркнула, что Украине следует руководствоваться интересами и волей своего народа, а не интересами и волей американского политического истеблишмента
Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к печальным последствиям для Украины. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям. И последствия в данном случае я имею ввиду для Украины", - сказала она.
Захарова также подчеркнула, что некоторые из этих последствий "уже налицо". Это, по ее словам, и потеря собственных национальных интересов, и дисфункция государства, и подмена интересов и функций собственного государства интересами и функциями США. "По-моему, это и потеря исторической идентификации", - добавила она.
Дипломат подчеркнула, что Украине следует руководствоваться интересами и волей своего народа, а не интересами и волей американского политического истеблишмента. tass.ru