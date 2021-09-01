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ПКРМ потребовала разъяснений от властей по поводу приема беженцев из Афганистана

ПКРМ потребовала разъяснений от властей по поводу приема беженцев из Афганистана

Партия коммунистов (ПКРМ) выразила возмущение тем, что Молдова попала в список стран, в которые будут направлены беженцы из Афганистана.
В ПКРМ обратили внимание на тот факт, что руководство парламента и правительства утверждают, что "не было ни обсуждения, ни решения по вопросу о приеме афганцев", передает point.md ссылаясь на infotag.md

В заявлении ЦК ПКРМ говорится, что "либо наши "хорошие люди" бессовестно и беззастенчиво дурят собственных граждан, либо - что значительно хуже - Госдеп США (опубликовавший список) не посчитал нужным обсуждать с ними эту проблему, а просто спустил директиву и поставил перед фактом".

"Если "Совместная декларация", как утверждает Госдеп, и вправду "совместная" - молдавское общество вправе знать, кто именно от Молдовы ее подписал, и почему об этом, если верить их словам, не знают ни председатель парламента, ни премьер-министр", - отмечается в документе.

ПКРМ обратила внимание, что "в списке стран нет ни Таджикистана, ни Узбекистана, ни Туркменистана, ни Армении, ни Азербайджана, ни Беларуси, ни России". "Из этого можно сделать вывод, какая из стран бывшего СССР сохранила суверенитет, а какая безвольно отдала страну во внешнее управление", - отмечает ЦК.

Коммунисты считают, что "всю полноту ответственности за нынешний кризис в Афганистане несут исключительно США, и у них нет морального права переносить последствия своих геополитических провалов на другие страны, даже если Вашингтон считает их своими вассалами".

ПКРМ требует от правительства, МИД, руководства парламента, президента "разъяснений по поводу этой скандальной ситуации, поскольку такого рода решения не могут быть навязаны независимому государству".
point.md
  • Сегодня, 20:31
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