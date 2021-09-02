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Врач назвала способы выявить причину аллергии

Врач назвала способы выявить причину аллергии

На сегодняшний день каждый третий ребенок подвержен аллергии, однако не только новые продукты могут вызвать ее проявления, иногда давно знакомые продукты способны спровоцировать реакцию организма. Как проверить, есть ли у ребенка аллергия и на что именно, рассказала врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов Labquest Анна Сафонова, передает iz.ru

По ее словам, самыми распространенными пищевыми аллергенами являются молоко, яйца, бобовые, рыба и морепродукты, а также шоколад. Чтобы выявить причину аллергии, существует два способа исследований, отметила Сафонова.

«Первый путь — это кожные пробы (аппликационные, скарификационные и prick-тесты). В процессе такого теста врач вводит через кожу пациента аллерген, затем наблюдает за ответом организма и устанавливает, какие вещества вызывают реакцию. К ошибкам такого метода диагностики могут привести излишняя травматизация кожи при постановке проб либо повышенная чувствительность кожи к любому раздражению», — рассказала врач.

Вторым способом является лабораторный анализ крови. Сначала, чтобы подтвердить аллергию, нужно обратиться к врачу и сдать общий анализ крови, тест на эозинофильный катонный белок и IgE общий. После того как диагноз подтвердится, можно приступать ко второму этапу — поиску источника аллергии. На сегодняшний день одним из самых точных и одобренных методов является определение источника аллергии с помощью технологии ImmunoCAP.

«Достоинства второго пути в том, что не происходит контакта с аллергенами, анализ в отличие от кожных проб безболезненный, а точность результатов более высокая», — добавила Сафонова.

При этом она напомнила, что лабораторное исследование надо проводить в период ремиссии, когда у ребенка нет острых реакций на аллергены, а за несколько дней до анализа следует исключить из рациона продукты, провоцирующие реакцию.

iz.ru
  • Сегодня, 20:36
  • DTV
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