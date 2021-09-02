На сегодняшний день каждый третий ребенок подвержен аллергии, однако не только новые продукты могут вызвать ее проявления, иногда давно знакомые продукты способны спровоцировать реакцию организма. Как проверить, есть ли у ребенка аллергия и на что именно, рассказала врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов Labquest Анна Сафонова, передает iz.ru
По ее словам, самыми распространенными пищевыми аллергенами являются молоко, яйца, бобовые, рыба и морепродукты, а также шоколад. Чтобы выявить причину аллергии, существует два способа исследований, отметила Сафонова.
«Первый путь — это кожные пробы (аппликационные, скарификационные и prick-тесты). В процессе такого теста врач вводит через кожу пациента аллерген, затем наблюдает за ответом организма и устанавливает, какие вещества вызывают реакцию. К ошибкам такого метода диагностики могут привести излишняя травматизация кожи при постановке проб либо повышенная чувствительность кожи к любому раздражению», — рассказала врач.
Вторым способом является лабораторный анализ крови. Сначала, чтобы подтвердить аллергию, нужно обратиться к врачу и сдать общий анализ крови, тест на эозинофильный катонный белок и IgE общий. После того как диагноз подтвердится, можно приступать ко второму этапу — поиску источника аллергии. На сегодняшний день одним из самых точных и одобренных методов является определение источника аллергии с помощью технологии ImmunoCAP.
«Достоинства второго пути в том, что не происходит контакта с аллергенами, анализ в отличие от кожных проб безболезненный, а точность результатов более высокая», — добавила Сафонова.
При этом она напомнила, что лабораторное исследование надо проводить в период ремиссии, когда у ребенка нет острых реакций на аллергены, а за несколько дней до анализа следует исключить из рациона продукты, провоцирующие реакцию.