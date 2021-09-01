Национальное агентство пассажирских перевозок (ANTA) предупреждает транспортных операторов в отношении ограничений движения транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов общей массой более 12 тонн, включая прицепы и полуприцепы, сельскохозяйственную технику, тракторы и специализированный транспорт, на отдельных участках Национальной сети автомобильных дорог Болгарии, в следующие дни:
3 сентября 2021 г., с 18.00 до 21.00;
6–12 сентября 2021 г., с 16.00 до 20.00.
Ограничения движения не будут применяться к перевозке опасных грузов (ADR), живых животных, скоропортящихся пищевых продуктов или товаров с контролируемой температурой, передает nokta.md.
Отметим, что за несоблюдение наложенных ограничений, в соответствии с положениями Закона о дорожном движении Республики Болгарии, устанавливаются следующие санкции:
1) лишение права управления транспортным средством сроком на 1 месяц и штраф в размере 300 болгарских левов водителю, движущемуся по участку дороги с временным запретом движения;
2) лишение права управления транспортным средством на срок 3 месяца и штраф в размере 1000 болгарских левов водителю, который отказывается выполнять указания органов контроля и регулирования дорожного движения в случае временного запрета дорожного движения. nokta.md